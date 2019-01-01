إشادة عالمية بـ«افتتاح كان 2019».. و«الجارديان»: كان مذهلاً.. وأضواء الليزر أضاءت السماء المظلمة

أشادت الصحف العالمية بحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية «كان 2019»، وقالت صحيفة «جارديان» البريطانية إن حفل الافتتاح كان مذهلاً تحت السماء المظلمة التى أضاءتها أضواء ليزر حمراء، جنباً إلى جنب مع كشافات موبايلات خاصة بـ60 ألف مشجع فى المدرجات، كما ظهر على أرضية الملعب 3 أهرامات ضخمة، فيما ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن «حفل الافتتاح كان مبهراً، وظهر محمود حسن تريزيجيه كبطل، وقاد الفراعنة لتحقيق الانتصار»، مشيرة إلى أن «صلاح حاول تهديد مرمى زيمبابوى أكثر من مرة، قبل أن يكافئ تريزيجيه المنتخب المصرى على سيطرته بهدف ثمين».

من جانبه، قال طه خليفة، أحد مخرجى حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية، الذى احتضنه استاد القاهرة الدولى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، إن الحفل أخرجه فريق مكون من 7 من مصممى الإخراج من جنسيات مختلفة، بقيادة المخرجة اليونانية تاتيانا ميركو، وشارك فيه من مصر أحمد طارق وعمرو على، ومن روسيا كارينا بالميرا، ومن اليونان ماريا نيكوليفو، ومن إيطاليا «إلينا».

وشهد حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019، عرضاً مبهراً أثار إعجاب الملايين ممن حضره فى استاد العاصمة أو عبر الشاشات فى مختلف أنحاء العالم. وأوضح «طه» فى تصريحات لـ«الوطن»، أن اللجنة المنظمة للحفل تعاقدت مع شركة فرنسية وأخرى إماراتية و3 شركات مصرية لتنفيذه، وتعمل تلك الشركات بطريقة «creative team» والاعتماد على فريق للإنتاج وآخر للتصميم ومثله للإخراج.

"ميرور": الحفل مبهر.. والمخرج طه خليفة: 7 من جنسيات مختلفة شاركوا فى الإخراج.. وربطنا القديم بالحديث.. وكنا طايرين من الفرحة بعد نجاحنا

ولفت المخرج الشاب إلى أن الشركة الفرنسية أسندت الإشراف على فريق الإخراج للمخرج الفرنسى جوليان، مؤكداً أنه ومجموعة المخرجين كانوا حريصين على خروج الحفل فى شكل بسيط ومبهر خلال 12 دقيقة مكثفة، تضمنت استعراض تاريخ مصر القديم والحديث، باستخدام أيقونات نهر النيل والأهرامات ووجه الملك توت عنخ آمون، ورقصة «التنورة» التى تحمل طابعين، فلكلورياً وعصرياً.