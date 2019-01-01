علماء: "الكرز" يساعد على الوقاية من السرطان والسكري

أشار خبراء تغذية، إلى وجود عدد من الفاكهة التي تضم فيما بينها "الكرز"، التي تساعد على علاج مرضى السكري.

وحسبما نقلت "سبوتنيك" عن موقع "وان"، أن الكرز يعتبر وسيلة مهمة لعلاج أمراض القلب والسكري، إلى جانب عدد من الأمراض المزمنة.

وعد الكرز مفيد لمرضى السكري، وذلك بسبب قلة احتوائه على السكر، كما أن تناول مشروبه يساعد على الحماية من مرض النقرس والتهاب المفاصل، كما أن رحيقه يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم.