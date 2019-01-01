طلاب "إعلام" يدعمون تنظيم مصر لـ"أمم أفريقيا" بأغنية "أم الدنيا"

05:18 م | السبت 22 يونيو 2019
أحد مشاهد أغنية "أم الدنيا" التى صممها الطلاب

أحد مشاهد أغنية "أم الدنيا" التى صممها الطلاب

كتب: إنجى الطوخى

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"أنت أرض الحضارة ودايماً في الصدارة، قالوا عنها كتير أسامي، مهما أوصفها بكلامي، دي مصر أم الدنيا".. كلمات أغنية "أم الدنيا" التي قدمها طلبة كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، للتعبير عن حبهم ودعمهم لمصر بمناسبة تنظيم كأس الأمم الأفريقية.

الأغنية بدأت كمشروع تخرج، بحسب الدكتور خالد مسعد، أستاذ الإعلام بالكلية، ثم سرعان ما قرر، بالتعاون مع الدكتور هشام عطية عميد الكلية، تحويلها إلى عمل فني، يعبر عن الروح الوطنية لدى الطلبة، وفي الوقت نفسه تكون متاحة أمام الجمهور: "عرض الطلبة مشروع تخرج في المادة التى أشرف عليها، وهو عبارة عن أغنية بمناسبة استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية، كان المشروع فى البداية مجرد صور وفيديوهات قصيرة، ثم قررنا أن يتحول إلى أغنية قمت بتأليف كلماتها وألحانها، وبعد عرض المشروع على لجنة التحكيم، اخترنا أن يشارك الجميع فى تحويلها إلى عمل فنى كامل، حتى إن المغنية المشاركة في الأغنية هي يوسي ماهر طالبة بالكلية".

ويرى الدكتور هشام عطية، عميد الكلية، أن الأغنية تأتي في إطار سياسة الكلية الخاصة بدمج الدراسة النظرية مع العملية من أجل تخرج طالب إعلامي قادر على مواكبة التطورات الحديثة: "ندرب الطلبة على كل الأدوات الإعلامية المطلوبة، فى الإخراج، المونتاج، التأليف، التصوير، صناعة المحتوى، ونحن بذلك نلغي الفكرة القديمة في الدراسة القائمة على التلقين والحفظ، بل نجعل الطلبة يمارسون كل شىء بأيديهم، ليخرجوا جاهزين للعمل".

قام الطلاب، وفقاً لـ"عطية"، بالتصوير مع طلبة أفارقة يعيشون في مصر، في ملاعب واستوديوهات الكلية، كما جرى شراء "التيشيرتات" الخاصة بالفرق المشاركة: "في النهاية حاولنا تقديم شيء مختلف لبلدنا، نعبر عن دعمنا لها، ونعلم به الطلبة، وقد نجحنا في ذلك". 

 

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