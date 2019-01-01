بيعت لمجرمين.. سرقة كلمات السر في 18 مؤسسة بغانا

01:19 م | السبت 22 يونيو 2019
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: (أ.ش.أ)

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كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي أي" في تقرير عن سرقة كلمات السر واسم المستخدم في ما لا يقل عن 18 مؤسسة في غانا وبيعها لمجرمين.

وذكرت صحيفة "جانيان تايمز" في أكرا، أن المؤسسات المتضررة والتي حجبت أسماؤها لأسباب أمنية تشمل مؤسسات مالية وشبكات الاتصالات والقطاع العام ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات وشبكات تجارية وخدمات الإنترنت وشركات خاصة، مضيفة أنه تمت مشاركة المعلومات الواردة في تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي مع دائرة شرطة غانا لتضييق الخناق على الهاكرز.

وكشف مدير وحدة الجريمة الالكترونية في إدارة التحقيقات الجنائية بشرطة غانا عن هذا الأمر للصحيفة في أكرا هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن المؤسسات المعنية لم تكن تعلم بسرقة كلمات السر إلا عندما أبلغتها الشرطة.

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