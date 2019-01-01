أساطير كان| حكاية "ديبة" هداف أول بطولة أمم أفريقية

تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ القارة السمراء، ما يجعل البطولة أشد تنافسًا وأكثر احتواء للنجوم، الذين يسعى كل منهم للظهور بشكل لائق ومساعدة منتخبه على الفوز، ولكن ماذا عن تاريخ نجوم البطولات الإفريقية السابقة؟

أولى بطولات "كان" أقيمت عام 1957، وكان نجمها الأول وهدافها هو اللاعب المصري الراحل محمد دياب العطار الشهير بـ"ديبة"، الذي توفى عن عمر ناهز 89 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

"الوطن" ترصد في السطور التالية محطات بارزة في حياته، وإنجازاته في العرس الإفريقي:

مولده

ولد "ديبة "في 17 نوفمبر عام 1927، بمنطقة بحري، وانضم لصفوف الاتحاد السكندري.

رحلته الكروية

بدأ "ديبة" يخطو أولى خطواته بعد أن اكتشفه السيد حودة لاعب الاتحاد السابق، انضم لصفوف نادي الاتحاد السكندري عام 1944، وشارك مع زعيم الثغر في تحقيق لقب بطولة كأس مصر عام 1948.

وتألق "ديبة" مع النادي السكندري، وأحرز له العديد من الأهداف واقتسم لقب هداف الدوري برصيد 15 هدفًا، بالتساوي مع الضوى لاعب المصري، ونجح معه في الحصول على لقب بطولة كأس مصر، كما نجح في تحقيق لقب أول هداف لبطولة أمم أفريقيا برصيد 5 أهداف.

هداف الكان

قاد "ديبة" منتخب الفراعنة، لتحقيق البطولة في عام 1957 بالسودان، ونجح في تحقيق لقب أول هداف لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفاز المنتخب المصري على المنتخب السوداني، بدور قبل النهائي بنتيجة 2/1، بقيادة "ديبة" الذي عزز تقدم الفراعنة، بعد أن أحرز رأفت عطية هدف مصر الأول من ضربة جزاء.

وفى المباراة النهائية أمام إثيوبيا بالدور النهائي للبطولة، أحرز "ديبة" 4 أهداف، خلال اللقاء الذي فازت مصر بنتيجة اللقاء بأربعة أهداف دون رد أحرزها الديبة ليصبح الهداف الأول لأمم أفريقيا برصيد 5 أهداف.

اعتزاله

رغم أن لاعب الاتحاد السكندري اعتزل ممارسة كرة القدم، إلا أنه لم يتجه بعيدًا عن معشوقته، حيث قرر"ديبة اعتزال كرة القدم والاتجاه للتحكيم، وتم اختياره كحكم لنهائي كأس أمم أفريقيا عام 1968 التي استضافتها إثيوبيا بين منتخبي الكونغو وأوغندا، ولم يك حينها قد حصل على الشارة الدولية.

جوائزه وتكريماته

حصل على وسام استحقاق، منحه له جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولى وعيسي حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي، وكُرم كحكم دولي عام 2002 ببطولة أمم أفريقيا في مالي.

وتمكن منتخب مصر من الفوز في أولى لقاءاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية، على نظيره الزيمبابوي، بهدف محمود تريزيجيه، وتصدر المجموعة مؤقتًا برصيد 3 نقاط.