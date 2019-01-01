دراسة: حيوان الفقمة يستطيع إنشاد أغاني الأطفال

قال باحثون في اسكتلندا، إن الفقمة الرمادية بإمكانها أن تقلد أصوات الكلمات البشرية والأغاني، منها أغنية الأطفال "توينكل، توينكل، ليتل ستار".

وبحسب "سكاي نيوز"، أظهرت الدراسة التي قام بها باحثو جامعة سانت أندروز، أن 3 فقمات مدربة تمكنت من تقليد مقاطع من أغنيات شهيرة، ونشرت النتائج التي توصل إليها الفريق البحثي، الخميس، وتضمنت مقاطع مصورة مسجلة للفقمات، ومنحت الدراسة الباحثين فهما أفضل لتطور التعليم الصوتي وتطور لغة البشر.

كما أشارت النتائج أيضا إلى أن الفقمات الرمادية ربما تمثل نموذجا جديدا لدراسة مشكلات التحدث بما أنها تستخدم مسالكها الصوتية بنفس الطريقة التي يستخدمها بها البشر.