حراس العرين| هيكل.. "الحارس الطائر" من أفضل 10 حراس مرمى في أفريقيا

07:11 ص | السبت 22 يونيو 2019
حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي عادل هيكل

حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي عادل هيكل

كتب: حاتم سعيد حسن

أخبار متعلقة

في ذكرى ميلاده.. عادل هيكل تاريخ رياضي في إطار فني

في ذكرى ميلاده.. عادل هيكل تاريخ رياضي في إطار فني

«الوطن» تنشر تسجيلا صوتيا لـ«عادل هيكل» قبل وفاته يتحدث عن عودة الحضري والتوأم للأهلي

«الوطن» تنشر تسجيلا صوتيا لـ«عادل هيكل» قبل وفاته يتحدث عن عودة الحضري والتوأم للأهلي

75 دقيقة| محمد صلاح يواصل تألقه مع منتخب مصر أمام زيمبابوي

75 دقيقة| محمد صلاح يواصل تألقه مع منتخب مصر أمام زيمبابوي

بطولة الأمم الأفريقية وكأس عالم.. السيسي شهد افتتاحين في استاد القاهرة

بطولة الأمم الأفريقية وكأس عالم.. السيسي شهد افتتاحين في استاد القاهرة

لعب منتخب مصر أولى مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، أمس، محققا الفوز على منتخب زيمبابوي، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الأولى، ليحصد الفراعنة أول 3 نقاط في البطولة، وعلى مدار تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية شارك المنتخب المصري وكان يتولى حراسة المرمى العديد من اللاعبين المميزين والموهوبين.

وفي النسخة الثانية من البطولة الأفريقية عام 1959، التي أقيمت بالقاهرة، شارك كل من منتخب مصر لكرة القدم ومنتخب السودان ومنتخب أثيوبيا لكرة القدم، واستطاعت مصر الحصول على البطولة للمرة الثانية على التوالي، وكان يقوم بحراسة مرمى المتتخب المصري اللاعب عادل هيكل حارس مرمى النادي الأهلي.

ولقب هيكل بالحارس الطائر لقفزاته العالية وقدرته الكبيرة في السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء، وكان يتميز بالمرونة وسرعة البديهة في كثير من الكرات التي تسدد له.

بداية هيكل مع المنتخب الوطني كانت عام 1957 في دورة ألعاب البحر المتوسط، ولعب هيكل أمام منتخب إيطاليا في إيطاليا وكان حينها احتياطيا للحارس براسكوس، وشارك في المباراة بعد إصابته وتألق هيكل بشكل مميز.

وفي بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1959، التي أقيمت بالقاهرة تألق هيكل بشكل رائع منتخب مصر مثلما تألق دوما مع النادي الأهلى، وأحرز مع المنتخب البطولة الثانية على التوالي عام 1959 حينما فازت مصر على السودان، واستطاع هيكل في تلك المباراة أن يوقف هجوم السودان بقيادة المهاجم السوداني صديق منزول.

بعد ذلك لعب هيكل مباراة هامة أمام منتخب تشيكوسلوفاكيا وتميز هيكل بشدة فى هذه المباراة التى كادت أن يفوز بها منتخب مصر، ولعب هيكل مع منتخب مصر ضد فريق المجر، ومن ثم لعب أهم مبارياته ضد اليونان وتألق واستطاع الحفاظ على فوز مصر "1- صفر" في أثينا، وحينها تأهلت مصر إلى نهائيات بطولة كأس العالم العسكرية في الأرجنتين.

وظل هيكل يثبت نجاحه دوما مع المنتخب الوطني في مشاركته بالعديد من البطولات الهامة، مثل مشاركته في بطولة الدورة العربية سنة 1961 بالمغرب، وشارك هيكل في تصفيات بطولة أفريقيا المؤهلة لنهائيات الدورة الأولمبية التى فازت فيها مصر بالمركز الأول على جميع الدول الأفريقية.

واختارت مجلة الألعاب الأفريقية اللاعب عادل هيكل ضمن أحسن عشرة حراس مرمى أنجبتهم القارة السمراء بين عامي 1958 و1983.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بـ"غطاء حلة أو كنزاية".. طرق صناعة إريال في المنزل لمشاهدة أمم إفريقيا

بـ"غطاء حلة أو كنزاية".. طرق صناعة إريال في المنزل لمشاهدة أمم إفريقيا

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق أولى مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، المقامة في مصر، حيث يواجه المنتخب المصري نظيرة الزيمبابوي، في تمام الـ10 مساءً، على استاد
تمثال في ستاد القاهرة يثير الجدل.. فما قصته؟

تمثال في ستاد القاهرة يثير الجدل.. فما قصته؟

جدل واسع أثاره ظهور تمثال "أنوبيس"، إله التحنيط وحارس الجبانة عند المصريين القدماء، بعد أن تقرر حضوره حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية، غدًا، ووضعه عند مدخل ملع
بالفيديو| "كان عامل دماغ".. رجل سكران يتجول بدبابة في الشوارع

بالفيديو| "كان عامل دماغ".. رجل سكران يتجول بدبابة في الشوارع

تسبب رجل سكران في حالة من الذعر بعد قيادته لدبابة في شوارع بولندا.
استعدادات المصريين لـ مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي: "الفُرجة أحلى مع اللَّمة"

استعدادات المصريين لـ مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي: "الفُرجة أحلى مع اللَّمة"

ينتظر المصريون حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية، الليلة، حيث سيلعب المنتخب المصري ونظيره زيمبابوي، وبدأوا يستعدون لمشاهدة المباراة.
جدل بسبب إعلان لدعم المنتخب: ليه «الأهلى» على راسه «تاج»؟

جدل بسبب إعلان لدعم المنتخب: ليه «الأهلى» على راسه «تاج»؟

جدل كبير أثاره إعلان إحدى شركات المياه الغازية، مُعد خصيصاً لدعم المنتخب الوطنى فى بطولة الأمم الأفريقية، بسبب تمييز ممثل النادى الأهلى فى الإعلان بارتداء تاج