حراس العرين| هيكل.. "الحارس الطائر" من أفضل 10 حراس مرمى في أفريقيا

لعب منتخب مصر أولى مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، أمس، محققا الفوز على منتخب زيمبابوي، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الأولى، ليحصد الفراعنة أول 3 نقاط في البطولة، وعلى مدار تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية شارك المنتخب المصري وكان يتولى حراسة المرمى العديد من اللاعبين المميزين والموهوبين.

وفي النسخة الثانية من البطولة الأفريقية عام 1959، التي أقيمت بالقاهرة، شارك كل من منتخب مصر لكرة القدم ومنتخب السودان ومنتخب أثيوبيا لكرة القدم، واستطاعت مصر الحصول على البطولة للمرة الثانية على التوالي، وكان يقوم بحراسة مرمى المتتخب المصري اللاعب عادل هيكل حارس مرمى النادي الأهلي.

ولقب هيكل بالحارس الطائر لقفزاته العالية وقدرته الكبيرة في السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء، وكان يتميز بالمرونة وسرعة البديهة في كثير من الكرات التي تسدد له.

بداية هيكل مع المنتخب الوطني كانت عام 1957 في دورة ألعاب البحر المتوسط، ولعب هيكل أمام منتخب إيطاليا في إيطاليا وكان حينها احتياطيا للحارس براسكوس، وشارك في المباراة بعد إصابته وتألق هيكل بشكل مميز.

وفي بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1959، التي أقيمت بالقاهرة تألق هيكل بشكل رائع منتخب مصر مثلما تألق دوما مع النادي الأهلى، وأحرز مع المنتخب البطولة الثانية على التوالي عام 1959 حينما فازت مصر على السودان، واستطاع هيكل في تلك المباراة أن يوقف هجوم السودان بقيادة المهاجم السوداني صديق منزول.

بعد ذلك لعب هيكل مباراة هامة أمام منتخب تشيكوسلوفاكيا وتميز هيكل بشدة فى هذه المباراة التى كادت أن يفوز بها منتخب مصر، ولعب هيكل مع منتخب مصر ضد فريق المجر، ومن ثم لعب أهم مبارياته ضد اليونان وتألق واستطاع الحفاظ على فوز مصر "1- صفر" في أثينا، وحينها تأهلت مصر إلى نهائيات بطولة كأس العالم العسكرية في الأرجنتين.

وظل هيكل يثبت نجاحه دوما مع المنتخب الوطني في مشاركته بالعديد من البطولات الهامة، مثل مشاركته في بطولة الدورة العربية سنة 1961 بالمغرب، وشارك هيكل في تصفيات بطولة أفريقيا المؤهلة لنهائيات الدورة الأولمبية التى فازت فيها مصر بالمركز الأول على جميع الدول الأفريقية.

واختارت مجلة الألعاب الأفريقية اللاعب عادل هيكل ضمن أحسن عشرة حراس مرمى أنجبتهم القارة السمراء بين عامي 1958 و1983.