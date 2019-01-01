"روماني" أول مرة يشجع مصر في الاستاد: "جايب فرشة وألوان وبيرسم مجاني"

12:50 ص | السبت 22 يونيو 2019
رومانى

رومانى

كتب: صفية النجار

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تحت ظل شجرة بالقرب من محطة مترو الاستاد جلس روماني شلبي، وحوله الفرش الألوان الثلاثة الأبيض والأحمر والأسود التى يستخدمها لرسم الأعلام على وجوه المشجعين وأيديهم، قام في البداية بكتابة جملة "الرسم بالمجاني" على ورقة بيضاء كان يحتفظ بها، ليشجع مصر في أولى مباراتها في بطولة كأس الأمم الأفريقية. 

ذهب "روماني" لأول مرة للتشجيع من داخل الاستاد مستغلاً فرصة استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية هذا العام، وقرر أن يكون لفرحته طعم خاص بأن يرسم بسمة على وجوه الأطفال والمشجعين ويرسم لهم علم مصر بالمجان قائلاً "الناس كلها فرحانة وأنا بحاول أساهم في فرحهتم على قد ما أقدر".

وعلى الرغم من أن روماني يعمل مهندسا بإحدى الشركات ولا يجيد الرسم بطريقة احترافية إلا أنه فكر أن يأتي بمجموعة الألوان التى تكون عمل مصر ويمسك فرشاته ويمارس مهنة الرسم على الوجوه "اشتريت الألوان والفرشة وحجزت التذكرة وجيت هنا أتبسط وأعيش جو الفرحة، عشان نخرج شوية من الأحداث اللى بنشوفها كل يوم".

يستعيد الشاب العشرينى الذي يسكن في المنيب ذكرياته مع بطولة كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر قائلاً إنه من أجمل البطولات "كنت صغير وما اتفرجتش عليها في الاستاد، عشان كده مش عايز أعدي البطولة دي من غير ما أشوفها في الاستاد وسط الجمهور ده والفرجة الحلوة دى".

وتنظم البطولة بمشاركة 24 منتخبا، قسمت لـ6 مجموعات يصعد الأول والثاني من كل مجموعة مع أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث بالمجموعات، تأخذ من "توت" تميمة لها بزيه الفرعوني.

  

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