صور| "بَص على الجون".. تريزيجيه ينفذ وعده للجمهور بأول هدف في كان 2019

أحرز محمود تريزيجيه، نجم منتخب مصر، وفريق قاسم باشا التركي، الهدف الأول للمنتخب الوطني في مرمى منتخب زيمبابوي، خلال المباراة الافتتاحية التي جمعت المنتخبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من اليوم 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

وفي الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، اقتنص تريزيجيه الهدف بالطريقة التي يريد التسجيل بها منذ فترة، ويهدر بسببها كثير من الفرص كما يعتقد المشجعون، إذ توغل من ناحية الشمال ثم توجه إلى منطقة الجزاء وراوغ الدفاع الزيمبابوي وسدد على يسار الحارس بطريقته المعتادة.

وأوفى تريزيجيه بوعد قطعه على نفسه للجمهور بأن يرفع عينيه وينظر للمرمى قبل التسديد، ونجح في إحراز الهدف بالطريقة التي يحاول بها منذ فترة كبيرة.

وقدم تريزيجيه قبل البطولة، إعلانًا لإحدى شركات المشروبات الغازية، قال فيه: "هبص على الجون قبل ما أشوط"، كنوع من السخرية بسبب إهداره الكثير من الفرص.

وبعد إحراز تريزيجيه هدف اليوم، الذي يعتبر أولى أهداف البطولة كان 2019، وأول هدف للمنتخب الوطني، انهالت موجة من التعليقات الكوميدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقول فيها المتابعون إن محمود تريزيجيه أوفى بوعده الذي قطعه خلال إعلان قدمه قبل البطولة، ونجح في التسجيل بعدما نظر إلى المرمى قبل التسديد.

وتقام مباريات المجموعة الأولى بملعب القاهرة الدولي وتضم منتخبات مصر والكونغو الديموقراطية وزيمبابوي وأوغندا.

وفي سياق متصل، يحاول منتخب الفراعنة تحقيق ضربة قوية بالبطولة من خلال الفوز على زيمبابوي وحصد نقاط المباراة الثلاثة، حتى يكتسب الجميع الثقة في بداية العرس الأفريقي المنتظر، وتوصيل رسالة للمنافسين إنه لن يفرط في البطولة.

وتحتضن مصر النسخة رقم 32 الاستثنائية من بطولة أمم أفريقيا، من اليوم وحتى 19 من شهر يوليو المقبل.

وتنقل قناة مفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، مباراة مصر ضد زيمبابوي في افتتاح كان 2019، كما تذاع المباراة أيضًا على قناة تايم سبورت الأرضية فقط، وليس على جهاز استقبال قمر "نايل سات" الفضائي.

وسبق مباراة مصر وزيمبابوي حفل الافتتاح الذي تضمن أغنية عالمية من ثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية، بعنوان "متجمعين"، وسيكون النجم المصرى حكيم على رأس المطربين المتواجدين لإحياء حفل انطلاقة البطولة، في إفتتاح يليق بمنتخب مصر.

وكان السفير الزيمبابوي كشف عن انتهاء إزمة لاعبي المنتخب الزيمبابوي، بعد تهديدهم بعدم خوض مباراة الافتتاح أمام مصر، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، وأوضح أن هناك حالة من التفاؤل لدى اللاعبين لتقديم عرض مميز اليوم و تحيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة المنافس.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن هناك عدد من الاضطرابات بمعسكر منتخب زيمبابوي قبل ساعات قليلة من مواجهة مصر في افتتاح أمم أفريقيا 2019، ويرفضون خوض اللقاء.