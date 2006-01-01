إنجاز مصر لم يحطمه أحد.. "الكان" تخاصم صاحب الأرض منذ 13 سنة

10:11 م | الجمعة 21 يونيو 2019
إنجاز مصر لم يحطمه أحد.. "الكان" تخاصم صاحب الأرض منذ 13 سنة

إنجاز مصر لم يحطمه أحد.. "الكان" تخاصم صاحب الأرض منذ 13 سنة

كتب: عبدالرحمن قناوي

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مرة أخرى تعود بطولة أمم أفريقيا إلى مصر بعد آخر مرة نظمتها عام 2006، وذلك خلال البطولة التي تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل، وتفتتحها مباراة منتخبي مصر وزيمبابوي.

بطولة الأمم الأفريقية التي نظمتها مصر في عام 2006، استطاع المنتخب المصري حصد لقبها، وذلك بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية على استاد القاهرة، بضربات الجزاء الترجيحية، والتي استجابت للفراعنة.

ومنذ بطولة 2006، لم يستطع أي منتخب الفوز بالبطولة على أرضه، وذلك على مدار 6 بطولات أقيمت منذ عام 2006 وحتى الآن، حيث يحتفظ الفراعنة باللقب في النسخة التالية من البطولة التي نظمتها غانا، بعد الفوز على الكاميرون في النهائي بهدف محمد أبو تريكة.

منتخب مصر احتفظ باللقب للمرة الثالثة على التوالي خلال بطولة عام 2010 في أنجولا بالفوز بهدف محمد ناجي جدو على غانا في المباراة النهائية، ليغيب الفراعنة عن البطولة في نسخة عام 2012 التي نظمها كل من الجابون وغينيا الاستوائية، وفازت بها زامبيا.

نسخة عام 2013 من البطولة نظمتها جنوب أفريقيا وفاز باللقب منتخب نيجيريا بالفوز على بوركينا فاسو في النهائي، وفي 2015 استضافت غينيا الاستوائية، وذهب اللقب لكوت ديفوار على حساب غانا بركلات الجزاء الترجيحية، لتعود البطولة للجابون مرة أخرى في 2017، وتفوز بها الكاميرون بعد التغلب على الفراعنة في النهائي بهدفين مقابل هدف.

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