فيديو| قبل المباراة الافتتاحية.. فريق زيمبابوي يؤدى رقصات فلكورية

09:53 م | الجمعة 21 يونيو 2019
منتخب زيمبابوي

منتخب زيمبابوي

كتب: منى السعيد

أخبار متعلقة

عاجل| تعديل في تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي.. استبعاد أحمد أيمن منصور

عاجل| تعديل في تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي.. استبعاد أحمد أيمن منصور

عاجل| صلاح يقود هجوم منتخب مصر أمام زيمبابوي.. ومحمد الشناوي أساسيا

عاجل| صلاح يقود هجوم منتخب مصر أمام زيمبابوي.. ومحمد الشناوي أساسيا

بالصور| سياح أجانب وعرب بالغردقة يشجعون منتخب مصر قبل لقاء زيمبابوي

بالصور| سياح أجانب وعرب بالغردقة يشجعون منتخب مصر قبل لقاء زيمبابوي

لاعبو منتخب مصر يتفقدون ملعب استاد القاهرة قبل مواجهة زيمبابوي

لاعبو منتخب مصر يتفقدون ملعب استاد القاهرة قبل مواجهة زيمبابوي

وصل فريق منتخب زيمبابوي إلى استاد القاهرة منذ قليل، من أجل خوض المباراة الافتتاحية فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تنطلق فى العاشرة مساءً، وسط حالة من التفاؤل حيث رقص اللاعبون.

ونشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو قصيرا لحظة وصول لاعبي الفريق وهم يؤدون خلال دخولهم استاد القاهرة بعض الرقصات الفلكورية والشعبية.

.

وتنطلق اليوم بطولة أمم أفريقيا 2019 بمشاركة 24 منتخبا على رأسهم المنتخب المصري الذي يقوده المكسيكي خافيير أجيري، ويقع منتخبنا فى المجموعة الأولى منتخبات الكونغو الديموقراطية، زيمبابوي وأوغندا.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

أسطول سيارات وبودي جارد.. فيديو لـ"مدرس الأزمات" يثير جدلا على فيس بوك

أسطول سيارات وبودي جارد.. فيديو لـ"مدرس الأزمات" يثير جدلا على فيس بوك

أثار فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمدرس فلسفة يدعى سيد عراقي استقبله طلابه كالملوك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، قبل المراجعة النهائية
حقيقة حارس محمد صلاح "الوسيم" في أمم أفريقيا 2019.. "طلع برازيلي"

حقيقة حارس محمد صلاح "الوسيم" في أمم أفريقيا 2019.. "طلع برازيلي"

انتشرت صورة للنجم محمد صلاح وبجواره أحد الأشخاص الذي يقال إنه الحارس الشخصي للاعب ليفربول الإنجليزي، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية
بـ"غطاء حلة أو كنزاية".. طرق صناعة إريال في المنزل لمشاهدة أمم إفريقيا

بـ"غطاء حلة أو كنزاية".. طرق صناعة إريال في المنزل لمشاهدة أمم إفريقيا

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق أولى مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، المقامة في مصر، حيث يواجه المنتخب المصري نظيرة الزيمبابوي، في تمام الـ10 مساءً، على استاد
تمثال في ستاد القاهرة يثير الجدل.. فما قصته؟

تمثال في ستاد القاهرة يثير الجدل.. فما قصته؟

جدل واسع أثاره ظهور تمثال "أنوبيس"، إله التحنيط وحارس الجبانة عند المصريين القدماء، بعد أن تقرر حضوره حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية، غدًا، ووضعه عند مدخل ملع
"هواوي" تعد مستخدميها بتعويض حال توقف هواتفهم

"هواوي" تعد مستخدميها بتعويض حال توقف هواتفهم

أعلنت شركة "هواوي" الصينية"، أنها ستعوض مستخدميها ماديا بإعطائهم أسعار الهواتف، حال توقف عمل تطبيقات مواقع "السوشيال ميديا" عليها.