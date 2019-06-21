فيديو| قبل المباراة الافتتاحية.. فريق زيمبابوي يؤدى رقصات فلكورية

وصل فريق منتخب زيمبابوي إلى استاد القاهرة منذ قليل، من أجل خوض المباراة الافتتاحية فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تنطلق فى العاشرة مساءً، وسط حالة من التفاؤل حيث رقص اللاعبون.

ونشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو قصيرا لحظة وصول لاعبي الفريق وهم يؤدون خلال دخولهم استاد القاهرة بعض الرقصات الفلكورية والشعبية.

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وتنطلق اليوم بطولة أمم أفريقيا 2019 بمشاركة 24 منتخبا على رأسهم المنتخب المصري الذي يقوده المكسيكي خافيير أجيري، ويقع منتخبنا فى المجموعة الأولى منتخبات الكونغو الديموقراطية، زيمبابوي وأوغندا.