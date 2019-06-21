فيديو| قبل المباراة الافتتاحية.. فريق زيمبابوي يؤدى رقصات فلكورية

منتخب زيمبابوي
وصل فريق منتخب زيمبابوي إلى استاد القاهرة منذ قليل، من أجل خوض المباراة الافتتاحية فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تنطلق فى العاشرة مساءً، وسط حالة من التفاؤل حيث رقص اللاعبون.
ونشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو قصيرا لحظة وصول لاعبي الفريق وهم يؤدون خلال دخولهم استاد القاهرة بعض الرقصات الفلكورية والشعبية.
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.@online_zifa arrived at the stadium in style Head to https://t.co/3Gahasn32N for closer coverage #TotalAFCON2019 #EGYZIM pic.twitter.com/UESsEZ4nZE— CAF (@CAF_Online) June 21, 2019
.@online_zifa arrived at the stadium in style Head to https://t.co/3Gahasn32N for closer coverage #TotalAFCON2019 #EGYZIM pic.twitter.com/UESsEZ4nZE
وتنطلق اليوم بطولة أمم أفريقيا 2019 بمشاركة 24 منتخبا على رأسهم المنتخب المصري الذي يقوده المكسيكي خافيير أجيري، ويقع منتخبنا فى المجموعة الأولى منتخبات الكونغو الديموقراطية، زيمبابوي وأوغندا.
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