صور| حكيم يحيي الجماهير قبل حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا

08:44 م | الجمعة 21 يونيو 2019
استاد القاهرة

استاد القاهرة

كتب: الوطن

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نزل الفنان حكيم إلى ملعب استاد القاهرة لتحية الجماهير قبل دقائق من حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وسيحيي حكيم حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية مع مجموعة من النجوم الأفارقة في حفلة تستمر لمدة 15 دقيقة فقط تبدأ في الثامنة مساء، على أن تنطلق مباراة الافتتاح بين الفراعنة وزيمبابوي، في العاشرة مساء، وأغلقت أبواب الاستاد بداية من السادسة مساء.

وشهد استاد القاهرة الدولي قبل 3 ساعات من انطلاق مباراة افتتاح "كان 2019" المرتقبة، اكتمال عدد الجماهير داخل مدرجات الملعب، وسط احتفالات وكرنفالات كبيرة.

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