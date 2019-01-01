صور| شباب بأزياء فرعونية يجوبون استاد القاهرة استعدادا لحفل الافتتاح

يستعد استاد القاهرة الدولي لاستقبال مباراة افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019، التي ستقام في تمام العاشرة مساء اليوم، والتي يسبقها حفل افتتاح البطولة الذي يستمر حوالي ربع ساعة.

انتهى منظمو البطولة من وضع اللمسات الأخيرة لحفل الافتتاح، الذي يستمر حوالي ربع ساعة، وسط كثير من الأمور الملفتة في الاستاد.

ومن أكثر ما لفت الأنظار قبل انطلاق الحفل، وجود شباب يرتدون أزياء فرعونية يجوبون استاد القاهرة، في إطار الاستعداد لحفل الافتتاح، وسط تفاعل الجماهير الموجودين في المدرجات معهم بشكل كبير.

واستعدادا للحفل، وضع القائمون على الحفل بساطا أبيض فوق أرضية ملعب استاد القاهرة، ليقام عليه الاحتفال، كما أنشأوا مجموعة أهرامات كديكور، بالإضافة إلى التحضير إلى فقرات غنائية يقدمها فنانون أفارقة، وعروض تقدمها فرق تنورة.

ونوهت اللجنة المنظمة للبطولة، بأن حفل الافتتاح سيستمر لمدة 14 دقيقة فقط، تبدأ في الثامنة مساء، على أن تنطلق مباراة الافتتاح بين الفراعنة وزيمبابوي، في العاشرة مساء، وأغلقت أبواب الاستاد بداية من السادسة مساء.

ووعدت اللجنة المشجعين الذين سيحضرون حفل الافتتاح بمشاهدة تجربة جديدة لم تتحقق من قبل في الملاعب المصرية.

وشهد استاد القاهرة الدولي قبل 3 ساعات من انطلاق مباراة افتتاح "كان 2019" المرتقبة، اكتمال عدد الجماهير داخل مدرجات الملعب، وسط احتفالات وكرنفالات كبيرة.