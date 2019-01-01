بالصور| "أهرامات وتنورة".. آخر استعدادات حفل افتتاح أمم أفريقيا 2019

08:02 م | الجمعة 21 يونيو 2019
جماهير مباراة مصر وزيمبابوي

جماهير مباراة مصر وزيمبابوي

كتب: الوطن

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لم يبق سوى ساعات قليلة وتنطلق بطولة أمم أفريقيا 2019، النسخة 32، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

وبدأت بالفعل استعدادات حفل الافتتاح في استاد القاهرة الدولي، الذي يقام عليه حفل الافتتاح في تمام الـ8 مساء، قبل المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي في تمام العاشرة مساء.

وشرع منظمو حفل الافتتاح في وضع اللمسات الأخير في ديكورات ومظاهر حفل الافتتاح في الاستاد، إذ وضعوا بساطا أبيض فوق أرضية ملعب استاد القاهرة، ليقام عليه الاحتفال.

وأنشأ القائمون على الحفل أيضا مجموعة أهرامات كديكور موجود في أرض الملعب، بالإضافة إلى التحضير إلى فقرات غنائية يقدمها فنانون أفارقة، وعروض تقدمها فرق تنورة.

ويجهز المنظمون أيضا مجموعة من الألعاب النارية الملفتة لإطلاقها في السماء أثناء الحفل الافتتاحي.

ونوهت اللجنة المنظمة للبطولة، بأن حفل الافتتاح سيستمر لمدة 14 دقيقة فقط، تبدأ في الثامنة مساء، على أن تنطلق مباراة الافتتاح بين الفراعنة وزيمبابوي، في العاشرة مساء، وأغلقت أبواب الاستاد بداية من السادسة مساء.

 ووعدت اللجنة المشجعين الذين سيحضرون حفل الافتتاح بمشاهدة تجربة جديدة لم تتحقق من قبل في الملاعب المصرية.

وشهد استاد القاهرة الدولي قبل 3 ساعات من انطلاق مباراة افتتاح "كان 2019" المرتقبة، اكتمال عدد الجماهير داخل مدرجات الملعب، وسط احتفالات وكرنفالات كبيرة.

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