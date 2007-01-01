بعد "متجمعين".. أكثر من مليون جنيه أرباح حكيم المتوقعة من يوتيوب

05:46 م | الجمعة 21 يونيو 2019
حكيم

حكيم

كتب: لمياء محمود

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"لو 100 حاجة فرقتنا.. الكورة جمعتنا.. لعبناها في الشوارع والمدارس جوه بيتنا.. أفريقيا بيها مشهورة وبتعشق كلمة كورة.. بيبو وشحاتة ودروجبا وإيتو وموصلاح في الصورة" .. كلمات بدأت بها أغنية "متجمعين" للفنان الشعبي الشهير "حكيم" وهي الأغنية الرسمية لحفل افتتاح كأس أمم إفريقيا.

واستطاع النجم "حكيم" جذب العديد من المتابعين بأغانية المختلفة والمتنوعة، وعبر قناته الرسمية على "يوتيوب" طرح الفنان الشعبي عددا مختلفة من الأغاني، والتي كان آخرها "أبو الرجولة" في العام الماضي.

وحصدت أغنية "أبو الرجولة" عبر قناة "حكيم" الرسمية على "يويتوب"، أكثر من 4 ملايين مشاهدة.

وحققت أغنية "عم سلامة" والتي طرحها في عام 2015، 17 مليونا و988 ألف مشاهدة.

فيما تجاوزت أغنية "حلاوة روح" والتي طرحها عام 2014، حاجز 122 مليون مشاهدة.

بينما حصدت أغنية "كلام بكلام" والتي تم طرحها في عام 2007، أكثر من 6 مليون مشاهدة، عبر قناة "حكيم" الرسمية على موقع يويتوب.

ورصد موقع Socialblade الأرباح المتوقعة للفنان "حكيم"، من قناته على "يوتيوب"، إذ بلغ عدد متابعيه 220 ألف و734 متابع، فيما وصل عدد مشاهدات الكليبات 79 مليون و829 ألف مشاهدة، حسب ما ذكر الموقع.

وحقق "حكيم" خلال الثلاثين يوما الماضية، أرباحا تقدر بـ5 آلاف و200 دولار، أي ما يعادل 86 ألف و769 جنيها.

وتوقع Socialblade بناء على هذا التدرج الشهري في الأرباح وعدد المشاهدات، أنّ تحقق قناة "حكيم" على "يوتيوب" أرباحًا سنوية نهاية 2019 بنحو 62 ألف و600 دولار، بما يعادل مليون و44 ألف و574 جنيه مصري.

 

وحققت كليبات "حكيم" عبر الموقع، اليوم، 174 دولار، بما يعادل ألفين و903 جنيها مصريا، مع استمرار مشاهدة المتابعين له. 

ومن المنتظر أن يقام حفل افتتاح كأس إفريقيا في الساعة الثامنة مساء باستاد القاهرة الدولي، وسيؤدي حكيم مع المغني النيجيري فيمي كوتيه والإيفوارية "دوبيه"، على أن تقام أولى مباريات البطولة في تمام الساعة العاشرة بين منتخبي مصر وزيمبابوي.

 

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