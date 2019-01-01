"منعا للضغط والاكتئاب".. جزيرة نيرويجية تلغي الوقت تماما

قررت جزيرة نرويجية إلغاء الوقت تماما وترك الحرية لسكانها لفعل أيا مما يريدونه في الوقت الذي يعجبهم، وأنها أول جزيرة "حرة زمنيا".

وقال كيل أوف فيدينج صاحب فكرة إلغاء الوقت في جزيرة "سوماروي" غرب مدينة ترومسو النرويجية، أن السكان يتعرضون للضغط والاكتئاب بسبب ضغط الوقت، وبإلغاء الوقت يمكن لأي شخص أن يعيش حياته لأقصى حد دون حمل هم الوقت، وفقا لـ"سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتشتهر "سوماري" بالصيد ورمالها البيضاء والتي تجلعها مقصدا للسياح من جميع أنحاء العالم، كما تتميز بظاهرة نادرة حيث تظلم ثلاثة شهور في العام نوفمبر وديسمبر ويناير، وتشرق الشمس ثلاثة أشهر من 18 مايو حتى 26 يوليو.

ورحب السياح والزوار للجزيرة بهذه الفكرة، وتحمسوا لها بشكل كبير، بحيث أن بعضهم ترك ساعته وتخلى عنها طوال فترة إقامته.