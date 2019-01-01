بـ"غطاء حلة أو كنزاية".. طرق صناعة إريال في المنزل لمشاهدة أمم إفريقيا

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق أولى مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، المقامة في مصر، حيث يواجه المنتخب المصري نظيرة الزيمبابوي، في تمام الـ10 مساءً، على استاد القاهرة، وسط تجهيزات المصريون لشاشاتهم والإلتفاف حولها، استعدادا لمشاهدة المبارة بشغف كبير.

وبعد الإعلان عن إذاعة مباريات أمم إفريقيا عبر قناة "تايم سبورت"، على البث الأرضي للتليفزيون المصري، تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن طريقة استقبال البث الهوائي للتليفزيون الأرضي، وطريقة تصنيع إريال للتليفزيون، خاصة مع اعتماد معظم المصريين على بث القمر الصناعي، واقتراب موعد المباراة الأولى للفراعنة.

"الوطن" تستعرض في السطور التالية بعض الطرق التي تمكن من تصنيع إريال للتليفزيون لاستقبال البث الهوائي للتليفزيون الأرضي، والتي ابتكرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا:

تايم سبورت بالـ"كانز"

نصح بعض مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام الـ"كانز" كوسيلة لاستقطاب القنوات الأرضية للتلفيزيون المصري، والتي من المقرر أن تبث مباريات "الكان".

وشرح أحد المستخدمون الطريقة، قائلًا عبر حسابه: "هتجيب سلك دش عادي و تحط فيه الصمولة بتاعته زي اللي محطوطة ف الريسيفر تمام، و تجيب وصلة صغيرة عشان تحول من دش لأرضي، قطعه كده اسمها (RF)، وهتلاقيها بقت معروفة دلوقتي".

وأكمل: "بعدها وصل في التلفزيون، والطرف التاني هتشعر السلك كده و تربط فيه كانزاية، و تسيب السلك النحاسي اللي جوا عريان كده، وبعدها ابحث عن القنوات الأرضيه من التلفزيون هيجيلك كله".

إريال بسيط بأدوات منزلية

وعرضت قناة "إبداع" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، طريقة أخرى مبسطة لعمل أقوى إريال استقبال للقنوات الأرضية باستخدام أدوات منزلية بسيطة.

إريال أرضي بـ"غطاء حلة"

وصف بعض مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، طريقة غريبة، باستخدام "غطاء الحلة"، لاستقبال القنوات الأرضية التي تعرض لقاءات البطولة الأم في "الماما أفريكا".

"براءة اختراع".. هكذا وصف أحد الحسابات على "فيس بوك"، طريقة استخدم "غطاء الحلة" لعمل إريال منزلي، وحدد الأدوات المطلوبة في منشور، قائلًا: "غطاء حلة - قطعة سلك صغيرة (من بتاع الدش) - جاك".

وشرح طريقة التركيب: "ركبوا الجاك في السلك، وبعدين ركبوا غطاء الحلة في طرف السلك النحاس، وبعدها لفو السلك علي الغطاء من فوق، ووصلوا الجاك بالتليفزيون، وأعملوا بحث هتظبط الصورة معاكم"، واستكمل: "واتفرجوا علي الكان براحتكوا بأحلى صورة".

يذكر أن نسخة كأس الأمم الحالية شهدت زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات إلى 24 منتخبا، بالإضافة إلى مشاركة معظم اللاعبين المحترفين في الأندية الأوروبية، ما يجعلها تحظي باهتمام محبي الكرة المستديرة في كل بقاع العالم وليس في القارة السمراء فقط.