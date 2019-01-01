"محدش بيعمله حساب".. 10 معلومات عن "يوم الأب"

تقديرًا لمجهوده الشاق المبذول في تربية أبناءه، يحتفل محرك البحث الشهير "جوجل" بيوم الأب العالمي، اليوم، عبر نشر عددا من الصور الكرتونية على صدارة صفحته الرئيسية.

و"يوم الأب" هو احتفال عالمي اجتماعي، لتكريم الآباء، ويتم الاحتفال به في أيام مختلفة من شهر يونيو الجاري، في مناطق عدة بالعالم.

وعلى الرغم من أن هذا اليوم لا تقارن أهميته بتلك التي تعطى للأم في عيدها، خاصة من قبل الأبناء في مصر، إلا أن "جوجل" لم ينساه.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية أبرز المعلومات عن يوم الأب العالمي:

- تم ابتكاره في عام 1909.

- ابتكرته الأمريكية سونورا لويس سمارت.

- الاقتراح بالاحتفال جاء خلال سماع "سونورا" للموعظة التي ألقيت في جمعية الشبان المسيحية في واشنطن، والتي كانت تتمحوّر حول الاحتفال بعيد الأم وتكريمها، فكانت بمثابة إلهام لها حول الاحتفال بوالدها ويليام جاكسون سمارت، الذي توفت زوجته وقام بمفرده بتربية أطفاله الـ6.

- قدمت "سونورا" عريضة توصي بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، وأيدت هذه العريضة بعض الفئات.

- يتم الاحتفال بعيد الأب "يوم الأب" في عدة أوقات مختلفة حسب كل دولة أو مجموعة من الدول.

- محرك البحث "جوجل" يحتفل بيوم الأب في أنحاء مختلفة من العالم وفقًا للتواريخ المختلفة الخاصة بكل دولة.

- يحتفل بعيد الأب في البلدان الكاثوليكية منذ القرون الوسطى في 19 مارس، وفي دول أخرى يحتفل به في 19 مارس، ومنها أمريكا اللاتينية.

- يأتي يوم الأب في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة وكندا، في ثالث يوم أحد من شهر يونيو، وفي أستراليا يُحتفل به عادة في أول يوم أحد من شهر سبتمبر.

- اعتمدت البلدان العربية ذلك اليوم للاحتفال بيوم الأب، في عام 2016، ما عدا 7 دول، هي: "فلسطين، سوريا، اليمن، موريتانيا، السودان، الصومال، وجيبوتي".

- تُعبِّر فيه شعوب كثيرة في الغرب عن عرفانها بالجميل وتقديرها للآباء بتقديم الهدايا وبطاقات التحية.