المقاهى الشعبية استعدت لانطلاق البطولة بكراسى وشاشات عرض.. والحساب «ع المشاريب»

أنعشت بطولة الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها اليوم الجمعة، بيزنس «المقاهى» فى المحافظات بشكل عام، والمحافظات الساحلية بشكل خاص، نظراً لزيادة أعداد المصطافين، واحتفالاً بكأس الأمم الأفريقية.

وتوقع عدد كبير من أصحاب المقاهى انتعاشة كبيرة نتيجة لحب المصريين للساحرة المستديرة واستعدوا لهذا الحدث بشاشات عرض كبيرة وكراسى.

وقال عفت صلاح، سكرتير شعبة أصحاب المقاهى بالإسكندرية لـ«الوطن»: نتوقع تحقيق مكاسب كبيرة مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، لزيادة أعداد مشاهدى المباريات، موضحاً أن عدداً من المقاهى يلجأ أحياناً للتعاقد مع محال العصائر نتيجة ارتفاع الطلب على المشروبات.

وأضاف: على الرغم من التكلفة العالية لتلك التجهيزات، لكن حجم الزبائن يغطى أى تكاليف، وكشف «عفت» أن عدداً كبيراً من أصحاب المقاهى فى الإسكندرية يجدون صعوبة فى شراء «الإيريال الأرضى» المخصص لاستقبال قناة بث المباريات، مضيفاً: هناك طلب مرتفع عليه فى السوق، والمتوافر منه مقلّد.

سعر الكرسى 10 جنيهات والشاى 10 جنيهات والبعض تعاقد مع محال العصائر لزيادة الطلب عليها

فيما قال محمد رجب، صاحب أحد مقاهى منطقة وسط البلد، إن فئة الشباب هى الأكثر تردداً على المقاهى فى مثل هذه المناسبات، لافتاً إلى أن هناك توقعات بانتعاش المبيعات لموسم الصيف ودورة كأس الأمم الأفريقية، وتابع: «إن الأحياء الشعبية هى الأكثر إقبالاً على المقاهى بالمقارنة بالأحياء الراقية، سعر الكرسى 10 جنيهات وطلب الشاى بـ10 جنيهات، وهو الأقل سعراً بالمقارنة بالمشروبات الأخرى».

من جهته، أكد أحمد صقر، سكرتير الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن البطولة الأفريقية أسهمت فى فتح العديد من المقاهى بالإسكندرية خلال الفترة القليلة الماضية.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة «مواصلات مصر» عن طرح عدد من العروض والتخفيضات، خلال أيام مباريات المنتخب المصرى، من خلال طرح سعر موحد لكل التذاكر لتصل إلى 5 جنيهات على كل الخطوط وفى كل المركبات، سواء الأوتوبيسات الكبيرة أو المينى باص، من خلال عملاء الكارت الذكى أو التذاكر الفردية، بغرض تشجيع المنتخب فى البطولة المقرر انطلاقها اليوم الجمعة.

وقال العميد عباس القطان، المتحدث الإعلامى للشركة فى بيان اليوم، إن الشركة تدعم جميع المشجعين المصريين وغير المصريين من الفرق الأفريقية المشاركة فى أيام المباريات التى تلعب فيها مصر، مشيراً إلى أن هذا الدعم من الشركة مستمر خلال الفترة من 21 يونيو الحالى حتى 19 يوليو المقبل.