بالفيديو| تفاصيل بطولة "ببجي جدة" التي أعلن عنها تركي آل الشيخ

10:24 م | الخميس 20 يونيو 2019
لعبة ببجي

لعبة ببجي

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

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نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "فيسبوك" تحت عنوان "بطولة ببجي جدة".

ويظهر الفيديو مجموعة من الشباب الذي يرتدي أزياء لعبة "ببجي" الشهيرة، ويرتدون دراجات نارية، يتجولون بها وسط المارة في شوارع مدينة جدة السعودية.

البطولة يقيمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، ضمن فعاليات موسم جدة، وذلك لمدة يومين على مسرح صمم خصيصا لمثل هذا النوع من البطولات بمواصفات عالمية لاحتضان هذا التحدي الكبير، بحسب ما أعلنه موقع "جدة نايت" السعودي.

وعلى هامش البطولة تستمر فعاليات متنوعة لمدة 7 أيام تشمل بطولات مصغرة للرياضات الإلكترونية وتستهدف هذه الفعاليات جميع أفراد الأسرة.

وبدأت بطولة "ببجي" يوم السبت 15 يونيو، وسيكون هناك فرصة أخرى للمشاركة في اليوم الثاني غدًا الجمعة 21 يونيو.

 

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