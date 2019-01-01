أمم إفريقيا 2019.. حظ محمد صلاح "فلكيا" في مباراة الافتتاح ضد زيمبابوي

10:46 م | الخميس 20 يونيو 2019
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: منى السعيد

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توقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، الحظ الوافر للاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، خلال المباراة الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية 2019 ، بين مصر وزيمباوي.

وقالت إن "صلاح" سيكون قيادي، لأن برج فينوس يقع في مداره، وهو داعم حاليا لبرج الجوزاء، كما سيكون لديه حظ وافر على كل الأصعدة.

وأضافت لـ"الوطن"، أن القمر سيكون في منزل الحظ، ما يجعله داعم للحياة العملية لـ"صلاح"، كما أنه يعطيه طاقة أكبر، وقدرة على الحركة، ويمكن أن يحقق مكاسب وانتصارات.

وستلعب مصر مباراة الافتتاح أمام منتخب زيمبابوي غدًا الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة، حيث سيقود محمد صلاح لاعبي الفريق الوطني خلال اللقاء، نظرًا لأن الجمهور المصري يُحمل عليه آمال كبيرة لتحقيق لقب البطولة، خاصة وأنها تقام في مصر.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وتلعب النهائيات بين 24 فريقا هم مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي، وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.

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