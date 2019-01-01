ثلاثى افتتاح «أمم أفريقيا»: سنبهر العالم من «أم الدنيا»

«لو 100 حاجة فرّقتنا، الكورة جمّعتنا، لعبناها فى الشوارع والمدارس وجوه بيتنا، أفريقيا بيها مشهورة».. بهذه الكلمات ينطلق حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية، مساء غدًا، على أرض مصر، وهى كلمات أغنية «متجمعين»، التى يشارك فى غنائها حكيم والمغنى النيجيرى «فيمى كوتى» والإيفوارية «دوبيه غانورى»، معربين عن سعادتهم بالمشاركة فى حفل افتتاح أهم بطولة فى القارة السمراء، ووعدوا بإبهار العالم بالعرض الفنى الذى سيقدمونه فى حفل الافتتاح.

«حكيم» قال، لـ«الوطن»: «تلقيت اتصالاً من الشركة المنتجة باختيارى لتقديم حفل الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، ولم يكن هناك أى مجال للتفكير، فهذا شرف كبير لى ولأى مطرب مصرى أو أفريقى أن يغنى فى حدث مثل هذا، وشرف كبير لى أن أغنى لمصر».

وعن رأيه فى اختيار الفنانين المشاركين معه فى الأغنية، قال: «فيمى كوتيه ودوبيه فنانان لديهما سُمعة كبيرة فى أفريقيا والعالم، واختيارهما كان أكثر من رائع، وكواليس التعاون معهما كانت جيدة، كنا متفاهمين فى التصوير»، مُضيفاً: «منذ أكثر من شهرين نعمل على الأغنية، فالبداية كانت بوضع صوتى على كلمات محيى حوار ولحن شريف حمدان، ثم أخذنا فترة لنستعد لتصوير كليب الأغنية الذى تم بطريقة احترافية للغاية».

"حكيم": تمثيل مصر شرف كبير.. و"دوبيه": التنظيم رائع.. و"فيمى": انتظروا عرضاً خيالياً

النجمة الإيفوارية أعربت عن سعادتها بالغناء إلى جوار الفنان النيجيرى «فيمى» الذى وصفته بـ«الموهوب»، وكذلك الفنان حكيم، مؤكدة أن ثلاثتهم سيشعلون حفل الافتتاح بالفرح والبهجة، مشيرة إلى أنها زارت الأهرامات والمعالم التاريخية فى مصر، وأشادت بتنظيم القاهرة للبطولة.

«شكراً لكم.. شكراً لأم الدنيا»، هكذا قال المطرب النيجيرى فيمى كوتى، لـ«الوطن»، مُعرباً عن سعادته باختياره لأن يمثل القارة فى حفل افتتاح البطولة، وأضاف: «سأغنى وأعزف على آلات النفخ النحاسية الخاصة بى»، مشيداً بالتنظيم المتقن والقائمين عليه، وقال إنه سيتابع البطولة من مصر ولا يهمه من سيفوز باللقب، فالأهم تصدير صورة إيجابية عن أفريقيا للعالم أجمع. ووجه «كوتيه» رسالة لكل المنتخبات الأفريقية مفادها «دعونا نُظهر للعالم موهبتنا العظيمة فى كرة القدم وأن أفريقيا أصل اللعبة وانتظروا عرضاً خيالياً يليق بالقارة السمراء»، معرباً عن سعادته البالغة بالتعامل مع «حكيم»، واصفاً إياه بأنه رجل محب لبلده ويمتلك صوتاً مبهجاً يدعو للتفاؤل.