في ذكري رحيلها.. جولة مع أبرز أفلام سعاد حسني

تحل غدًا 21 يونيو، الذكرى الثامنة عشر لرحيل سندريلا الشاشة المصرية الفنانة سعاد حسني، التي توفيت في عام 2001.

وللنجمة الراحلة عدد من الأعمال التي لا ينساها الجمهور من جميع فئاته باختلاف الأجيال، وفي ذكرى رحيلها نتذكر اليوم عدد من أفضل أفلام السندريلا.

إشاعة حب 1960

لعبت سعاد دور الفتاة الكوميدية المرحة "سميحة" التي وقع في حبها ابن عمها "عمر الشريف" ولكنها لم تعره اهتمامها، حتى يتفق والدها مع الشريف أن يُطلقا إشاعة أن ابن عمها على علاقة مع الفنانة الشهيرة هند رستم، لتكتشف "سميحة" أنها تحب ابن عمها عن طريق الغيرة.

السفيرة عزيزة 1961

ترغب سعاد في التخلص من سيطرة أخيها الجزار الذي يهتم بالمظاهر، ووجدت ذلك بعد أن وقعت في حب شكري سرحان وزادت داخلها رغبة مواجهة زوجها المستقبلي لأخيها، أنتج الفيلم عام 1961 من تأليف أمين يوسف غراب وإخراج طلبه رضوان.

فيلم القاهرة 30

يرغب الشاب الفقير الذي قام بدوره الفنان الراحل حمدي أحمد في الحصول علي وظيفة عن طريق ابن قريته سالم الأخشيدي، فيعرض عليه الأخشيدي وظيفة حكومية مرموقة مقابل أن يتزوج إحسان "سعاد حسني" عشيقة قاسم بك "أحمد مظهر" على أن يزورها مرة كل أسبوع.

صغيرة على الحب 1966

يعتبر اشهر أفلام السندريلا والذي ساهم بقوة في إطلاق هذا اللقب عليها للكوميديا التي ظهرت فيه، حيث ترغب سعاد في الدخول إلى عالم التمثيل ويُعلن المخرج رشدي أباظة عن طلبه لطفلة تدخل في عرض استعراضي، ما دفعها إلى التنكر في شكل طفلة في الـ13 من عمرها للفوز في المسابقة ولكن تسبب ذلك في المشاكل لها مع خطيبها نور الدمرداش، الذي يهتم بالأكل والطبخ، حتى انكشف سرها بعد أن وقعت في حب رشدي أباظة كالأخت الكبرى للفتاة الصغيرة وصارحها بحبه.

الزوجة الثانية 1967

تدور أحداث الفيلم حول رغبة عمدة أحد البلاد في إنجاب ولد، ولم تفلح محاولاته مع زوجته سناء يونس في ذلك، ما دفعه إلى إجبار زوجين علي الانفصال والتزوج من الزوجة سعاد حسني، وإبعاد زوجها شكري سرحان عن القرية، وظلت الزوجتان في صراع حتى حمل الزوجتين في الولد ولكن توفي العمدة صلاح منصور بعد مرضه بالشلل، وعادت الأمور كما كانت.

غروب وشروق 1970

تلعب فيه السندريلا دور مذهل مع الفنان رشدي أباظة في الرغبة من التخلص من سيطرة والدها عليها، والحصول علي استقلالها، وأن تعيش خارج القصر، وبعد خلاف مع زوجها سمير، الذي وجدها في منزل زميل له، دبر والدها مكيدة لقتل سمير بعد أن طلق ابنته، وحاول أن يزوجها عصام لكنه لم ينجح.

خلي بالك من زوزو 1973

ترغب سعاد حسني في إخفاء نظرة الناس لها كراقصة، فتقوم بدور طالبة جامعية مجتهدة، وتقع في حب حسين فهمي، أنتج هذا الفيلم عام 1973 وكان بطولة سعاد حسني وحسين فهمي، وتأليف صلاح جاهين، وإخراج حسين الامام.

المشبوه 1981

يتزوج ماهراللص "عادل إمام" من فتاة الليل بطة "سعاد حسني" بعد أن دافع عنها في مواجهة الضابط طارق الذي قبض عليه في سرقة أحد المنازل ليلا، ويهربان، ويعود ماهر للسرقة مع أخيه ولكن تخطف العصابة ابنهم "كريم عبد العزيز" وبعد أن يعود الطفل يقرر عدم السرقة مرة أخرى والعيش بمأمن.

حب في الزنزانة 1983

سجن التاجر "جميل راتب" عادل إمام ليقضي فترة السجن بدلا منه، ويقع عادل إمام، داخل السجن، في حب السجينة سعاد حسني، ويتزوجا بعد قضاء فترة السجن، ويتجه إمام لأخذ بثرأه من جميل راتب وقتله، حتي يقتله التاجر في لحظة ولادة زوجته لابنه.

الراعي والنساء 1991

هو فيلم من بطولة أحمد زكي وسعاد حسني ويسرا، وإخراج علي بدرخان، تدور أحداثه حول هروب سجين من السجن إلى قرية بالقرب منه، وينزل بمنزل بها ثلاث نساء ويقع في علاقة معهم.