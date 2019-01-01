بالصور| حذاء محمد صلاح الجديد في بطولة أمم أفريقيا 2019

07:47 م | الخميس 20 يونيو 2019
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

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نشر محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، عبر حسابه بموقع الصور "إنستجرام"، صورة لحذاءه الجديد الذي سيخوض به مبارياته في بطولة أمم أفريقيا 2019.

وستلعب مصر مباراة الافتتاح أمام منتخب زيمبابوي غدًا الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة، حيث سيقود محمد صلاح لاعبي الفريق الوطني خلال اللقاء، نظرًا لأن الجمهور المصري يُحمل عليه آمال كبيرة لتحقيق لقب البطولة، خاصة وأنها تقام في مصر.

الحذاء الجديد يحمل العلامة الشهيرة "أديداس"، ومطلي باللونين الكحلي والذهبي، كما طبع عليه اسم محمد صلاح باللغة الإنجليزية وإلى جواره علم مصر.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وتلعب النهائيات بين 24 فريقا هم مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي، وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.

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