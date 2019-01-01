"البديل موجود".. اكتشاف كواكب شبيهة بـ"الأرض" ربما تكون صالحة

05:06 م | الخميس 20 يونيو 2019
"البديل موجود".. اكتشاف كواكب شبيهة بـ"الأرض" ربما تكون صالحة

"البديل موجود".. اكتشاف كواكب شبيهة بـ"الأرض" ربما تكون صالحة

كتب: ياسمين ياسر

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عثر علماء ألمان على كوكبين شبيهين بكوكب الأرض يدوران في ما يسمى بـ"المنطقة الصالحة للسكن" لما يتوافر فيها من مياه وظروف معيشية أخرى حول نجم "تيجاردن" الذي يعتبر أحد أكثر النجوم القريبة لكوكب الأرض ربما يكونا صالحين للحياة.

وقال عالم الفلك ستيفان دريزلر من جامعة "جونتن" الألمانية بالتعاون مع فريق من العلماء، إنه تم اكتشاف كوكبين شبيهين بالأرض ربما يكونا صالحين للحياة كانا يدوران حول نجم "تيجاردن" خارج المجموعة الشمسية، وفقا  لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وأوضح "ستيفان" أن نجم "تيجاردن" يعتبر أحد أصغر النجوم المعروفة حيث يبعد عن كوكب الأرض حوالي 12.5 سنة ضوئية، وتبلغ درجة حرارته 2700 درجة مئوية، ويعتبر أخف وزنًا بمقدار عشر مرات من الشمس.    

وأضاف "ستيفن" أن الكواكب المكتشفة والتي تم رصدها يأتي ترتيبها في المركزين العاشر والحادي عشر في ترتيب الكواكب التي تم اكتشافها خارج المجموعة الشمسية، وأنها يمكن أن تكون جزءًا من نظام أكبر من أنظمة الكواكب التي تدور حول النجوم.

وأكد "ستيفن" أن قاطني الكواكب الجديدة ستتاح لهم فرصة مشاهدة كوكب الأرض باستخدام "طريقة العبور"، وهي نظام فلكي يتطلب أن تمر الكواكب بوضوح أمام النجمة حيث يتم تظليمها للحظة وهذا يحدث في جزء صغير جدًا منها.

 

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