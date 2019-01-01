ما هي حكاية أنوبيس الموجود في استاد القاهرة؟.. "يحمى المقبرة من الأشرار"

10:48 م | الأربعاء 19 يونيو 2019
تمثال أنوبيس

تمثال أنوبيس

كتب: صفية النجار

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ظهرت صورة لتمثال أنوبيس رب الجبانة والتحنيط عند المصريين القدماء، داخل استاد القاهرة الدولى كأيقونة لحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تنطلق يوم الجمعة، وأصبح هذا التمثال محل اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعى خاصة بعد تردد شائعات حوله بأنه إله الموتى.

وقال المؤرح باسم الشماع وعالم المصريات، لـ"الوطن"، إن الإله أنوبيس هو رب الجبانة والتحنيط، واسمه الحقيقىIMPW "إيمبو" أى الابن الملكي، ثم أصبح  فيما بعد أنوبيس، موضحًا أنه شخصية أسطورية برأس إنسان وجسد حيوان غير موجودة فى الحقيقة، مثله مثل أوزريس إله الموتى، فهو عبارة عن كاهن يلبس قناع "أنوبيس" الحيوان الذى كان يعرف فى مصر القديمة بـ"ابن آوى" ويقال أنه من عائلة كلبية أوذئبية.

وأضاف " الشماع" أن أنوبيس هو الابن الرابع للمعبود "رع"، ولا ينتمى إلى أسرة فرعونية محددة، نظرًا لأنه شخصية أسطورية لا توجد على أرض الواقع، بل اخترعها الكهنة، وهو قناع أو ماسك للحيوان "ابن آوى" يرتديها الكاهن "عبارة عن بنى آدم لابس مسك"، وأوضح أنه حيوان كلبي رابض أسود اللون، له فم مدبب، وأذان مرتفعة.

وتابع عالم المصريات أنه يوجد العديد من التماثيل المنحوتة فى مصر القديمة للإله أنوبيس الذى زينت به جدران المعابد والمقابر، نظرًا لكونه رب الجبانة وحارسها، ويطلق عليه بالهيلوغريفية "نب تا  دجسر" أى رب الأرض المقدسة، لافتًا إلى أنه يوجد ختم فى مقبرة بوادى الملوك منقوش عليه ابن آوى، وهذه رمزية أنوبيس بأنه يحمي المقبرة من فاعلي الشر.

أما فيما يتعلق بالمعلومات المنتشرة عن أنوبيس أنه إله الموتى فقد أوضح "الشماع" أن المعروف عنه أن رب الجبانة ورب التحنيط، وهناك من قال من العلماء إنه إله الموت، لكن ليست هذه معلومة مؤكدة.

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