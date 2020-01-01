3 أشقاء يرون النور ضمن «عينك فى عينينا»: مفيش مستحيل

زغاريد وأفراح لا تنقطع بأحد المنازل الصغيرة فى إحدى القرى المتاخمة للجبل بمحافظة قنا، والذى شهد «معجزة إلهية» بشهادة الجميع، حيث تمكن 3 أشقاء من فاقدى البصر رؤية النور لأول مرة فى حياتهم، بعد خضوعهم لعمليات زرع «قرنية»، رغم أن كثيراً من الأطباء أجمعوا على أن حالاتهم مستعصية، وربما تكون مستحيلة.

"جابر": كنت أحلم أن أرى وجوه والدتى وإخوتى

«عبدالله عبده»، 31 سنة، وشقيقاه «محمد»، 28 سنة، و«جابر»، 22 سنة، 3 أشقاء عانوا طويلاً من فقدان البصر، ورغم ذلك لم تمنعهم إعاقتهم عن العمل فى الزراعة باليومية، وبالتحديد فى تنقية الحشائش الضارة، مقابل جنيهات قليلة تكفى لسد احتياجاتهم.

بدأ بصيص الأمل يراود الأشقاء الثلاثة عندما تبنت مؤسسة «صناع الخير للتنمية»، ومبادرة «عينك فى عينينا»، حالاتهم وعرضهم على عدد من كبار الاستشاريين فى مستشفيات الرمد، والذين أكد بعضهم استحالة إعادة البصر إليهم، قبل أن تضع الدكتورة رانيا صبحى، استشارى الرمد، هذه الحالات على رأس أولوياتها، بعدما أظهرت الفحوصات أن علاجهم ليس مستحيلاً.

وقال «جابر» 22 سنة، إن حلم الإبصار ظل يراودنى طوال عمرى، وكنت أحلم أن أرى وجوه والدتى وإخوتى، وأن أذهب إلى المعهد دون مساعدة من أحد، وبالفعل تحقق الحلم الذى انتظرته طويلاً أنا وأشقائى».