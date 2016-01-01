أسطول سيارات وبودي جارد.. فيديو لـ"مدرس الأزمات" يثير جدلا على فيس بوك

أثار فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمدرس فلسفة يدعى سيد عراقي استقبله طلابه كالملوك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، قبل المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق.

ويبدأ الفيديو بدخول أسطول من السيارات المرسيدس وعدد من الحراس الشخصيين "البودي جارد" لحماية المدرس أثناء دخوله قاعة أحد الفنادق بمنطقة الهرم بالجيزة، والممتلئة بالطلاب استعدادًا للمراجعة النهائية.

وكتبت الصفحة التي نشرت الفيديو وتدعى "المدرس الأستاذ سيد عراقي" أن المحاضرة كانت في السادسة صباحًا قبل الامتحان لطلاب العراقي وأنها مجانية، وهدية للطلاب.

وارتبط اسم المدرس "سيد العراقي" بإثارة الجدل، فخلال عام 2016 أثار الجدل على موقع التواصل الاجتماعي بسبب ما عرف إعلاميا باسم "مدرج الدروس الخصوصية"، حيث استأجر المدرس أحد ملاعب كلية التربية الرياضية بنين بجامعة حلوان، لتقديم المراجعة النهائية لمادة الفلسفة.

وأثار هذا غضب رواد السوشيال ميديا، فكيف يمكن تأجير مقر حكومي لإعطاء درس خصوصي في الوقت الذي تقوم فيه وزارة التربية والتعليم بملاحقه مراكز الدروس الخصوصية، وأدى الهجوم الكبير الذي ناله العراقي إلى قيام بعض الطلبة بتدشين صفحة تحت عنوان "سيد العراقي خط أحمر".

ودافع العراقي عن نفسه وقتها قائلا إن عدد الطلاب كان كبيرا ولا يمكن لأي "سنتر" استيعابه، لذلك فكر في تأجير الملعب لأنه أكبر ويستوعب عددا كبيرا من الطلاب، مؤكدًا أن سعر المراجعة لم يتجاوز الـ 15 جنيها للطالب.

وأدى طلاب المرحلة الثانوية العامة امتحان الفلسفة وعلم النفس الثلاثاء الماضي بالمحافظات.