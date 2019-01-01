حقيقة حارس محمد صلاح "الوسيم" في أمم أفريقيا 2019.. "طلع برازيلي"

10:03 م | الأربعاء 19 يونيو 2019
محمد صلاح و جيليرمي لياو

محمد صلاح و جيليرمي لياو

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

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انتشرت على نطاق واسع خلال الأيام الماضية، صورة تجمع محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، وأحد الأشخاص الذين يرتدون زيًا رسميًا يُشبه ما يظهر به الحرس الشخصي لكبار المسؤولين، أشيع أنه "الحارس الشخصي الذي سيصاحب محمد صلاح" خلال بطولة أمم إفريقيا.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في 21 يونيو الجاري، والتي تستضيفها مصر، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) سحب التنظيم من الكاميرون.

وبالبحث، تبين أن الشخص الذي يظهر في الصورة مع محمد صلاح، تعود لشخص يدعى جيليرمي لياو، وهو حارس لمترو الأنفاق في البرازيل، وليس حارس شخصي للنجم محمد صلاح.

وحصل "لياو" على جائزة أوسم حارس مترو أنفاق في البرازيل، وفقًا لما قاله موقع "Buzzfeed".

وقال الموقع إن "لياو" 22 عامًا، نال شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حصوله على لقب "الأوسم"، وهو يعمل حارس مترو أنفاق في مدينة ساو باولو البرازيلية.

وأوضح الموقع أن "لياو" بات يواجه أزمة كبيرة في ممارسة مهام عمله، بعدما بات مشهورًا بصورة كبيرة في البرازيل، ويحرص معجبيه على التقاط الصور التذكارية معه خلال أوقات العمل الرسمية.

 

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