مطعم يعلن وظيفة الأحلام: تذوق "ريش مشوية" براتب 5 آلاف دولار أسبوعيا

08:57 م | الأربعاء 19 يونيو 2019
اللحم

اللحم

كتب: الوطن

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أعلنت شركة رينولدز راب عن حاجتها لموظف يسافر عبر الولايات المتحدة، ليتذوق أضلع اللحوم "ريش مشوية" مقابل الحصول على أجر يقدر بمبلغ 5 آلاف دولار أسبوعيًا.

وأصدرت الشركة بيان صحفي عن مواصفات الموظف قائلة "إذا كنت لا تمانع الحصول على المال مقابل تذوق الضلوع المشوية اللذيذة في جميع أنحاء البلاد، ونشر صور طعامك، والنوم كل ليلة حالماً بالضلوع، فقد يكون لديك ما يلزم لتصبح مدير الشواء لرينولدز راب"، وفقا لموقع CNN.

والشخص الذي سيحصل على وظيفة سيكون عليه السفر إلى جميع أنحاء البلاد خلال الأسبوعين الأولين من شهر أغسطس للبحث عن أفضل ضلوع اللحم في أمريكا، وسيكون مسؤولا عن نشر الصور وطرق الشوي عبر موقع الشركة ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتتحمل الشركة تكاليف المنصب بداية من مصاريف السفر والإقامة، مضيفه إذا كنت من المهتمين بالتقديم فيجب أن تقوم بإرسال فيديو خلال أدائك عملية الشواء، وكتابة ملخص ذاتي عن لماذا أنت الشخص المناسب لتلك الوظيفة.

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