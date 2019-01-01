بالفيديو| مشهد يسرق العقول.. هكذا تبدو الأرض من الفضاء الخارجي

نشر رائد فضاء روسي يدعى سيرجي ريازانسكي، مقطع فيديو مدهش عبر حسابه على "تويتر"، ظهر به منظرًا رائعًا يبدو للأرض من الفضاء وسط الغيوم.

وحسب ما ذكرت "روسيا اليوم"، ظهر شكل الأرض في الفيديو وهي تبدو من الفضاء الخارجي، وأضواؤها تتلألأ بشكل خلاب يخطف الأنظار والعقول.

وعلق الرائد الروسي على الفيديو قائلًا: "الليل من ارتفاع 400 كيلو متر فوق سطح الأرض".