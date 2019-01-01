عطل جديد يسقط "إنستجرام"

إنستجرام
قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن تطبيق الصور الشهير "إنستجرام" توقف عن العمل، حيث فشل عدد كبير من المستخدمين في رؤية المنشورات الحديثة على الموقع.
وقال مستخدمين لموقع "إنستجرام" إن رسالة تظهر لهم تحتوي على جملة: "لا يمكن التحديث".
كما تعطل استخدام إنستجرام على الشبكة الإلكترونية على الأجهزة المكتبية، حيث تظهر للمستخدمين رسالة "خطأ بالسيرفر 5 إكس إكس" أو "5xx Server Error" بدلا من رؤية صورهم.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن العطل اشتكى منه جانب كبير من المستخدمين في بريطانيا، والساحل الشرقي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتعد تلك المرة الثانية التي يتعطل فيها موقع إنستجرام عن العمل خلال شهر يونيو، حيث سبق وتكرر الأمر الجمعة الماضي 14 يونيو.
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