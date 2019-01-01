عطل جديد يسقط "إنستجرام"

08:19 م | الثلاثاء 18 يونيو 2019
إنستجرام

إنستجرام

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

أخبار متعلقة

"إنستجرام" يوفر ميزات أمنية لاستعادة الحسابات المسروقة

"إنستجرام" يوفر ميزات أمنية لاستعادة الحسابات المسروقة

أكثر من 90 ألفا يتابعونه على "إنستجرام".. عجوز ياباني يتحول لعارض أزياء

أكثر من 90 ألفا يتابعونه على "إنستجرام".. عجوز ياباني يتحول لعارض أزياء

فقدت الثقة في نفسها.. سيلينا جومز تحذف تطبيق "إنستجرام"

فقدت الثقة في نفسها.. سيلينا جومز تحذف تطبيق "إنستجرام"

عاجل| عطل مفاجئ في موقع "إنستجرام"

عاجل| عطل مفاجئ في موقع "إنستجرام"

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن تطبيق الصور الشهير "إنستجرام" توقف عن العمل، حيث فشل عدد كبير من المستخدمين في رؤية المنشورات الحديثة على الموقع.

وقال مستخدمين لموقع "إنستجرام" إن رسالة تظهر لهم تحتوي على جملة: "لا يمكن التحديث".

كما تعطل استخدام إنستجرام على الشبكة الإلكترونية على الأجهزة المكتبية، حيث تظهر للمستخدمين رسالة "خطأ بالسيرفر 5 إكس إكس" أو "5xx Server Error" بدلا من رؤية صورهم.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن العطل اشتكى منه جانب كبير من المستخدمين في بريطانيا، والساحل الشرقي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد تلك المرة الثانية التي يتعطل فيها موقع إنستجرام عن العمل خلال شهر يونيو، حيث سبق وتكرر الأمر الجمعة الماضي 14 يونيو.

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

صورة لـ علي ربيع تسببت في سخرية الفنانين: "هو أوس أوس عضك؟"

صورة لـ علي ربيع تسببت في سخرية الفنانين: "هو أوس أوس عضك؟"

صورة اللوك الجديد لـ علي ربيع، وقصة الحلاقة الجديدة، أثارت سخرية الفنانين، حيث علقت أيتن عامر عليها: "هو أوس أوس عضك ولا إيه"؟
كارثة تحتاج إلى "شرح فوري".. "هواوي" تتعرض لصفعة جديدة

كارثة تحتاج إلى "شرح فوري".. "هواوي" تتعرض لصفعة جديدة

تعرضت شركة "هواوي" لهزة جديدة بعد أن عبر مستخدمو هواتفها الذكية عن استيائهم وغضبهم من ظهور إعلانات على شاشات القفل لهواتفهم
تكييف يدوى بدون تكلفة حيلة «ماهر» لمواجهة الحر

تكييف يدوى بدون تكلفة حيلة «ماهر» لمواجهة الحر

درجات الحرارة المرتفعة والصهد الشديد والرطوبة العالية، بالإضافة إلى أسعار أجهزة التكييف الباهظة، دفعت بعض المصريين إلى الابتكار والتفكير خارج الصندوق
تعرف على قصة "الجن" الذي تحدى الشيخ محمد متولي الشعراوي

تعرف على قصة "الجن" الذي تحدى الشيخ محمد متولي الشعراوي

تعرض الشيخ متولي الشعراوي في أحد الأيام لموقف غريب، حيث طلب عرفيت من "الجن" تحديه بالمناقشة، عندما كان يسكن في جسد أحد الأشخاص.
بالصور| صلاح يمنح قميصه إلى أحد أطفال ملعب مباراة مصر وغينيا

بالصور| صلاح يمنح قميصه إلى أحد أطفال ملعب مباراة مصر وغينيا

منح النجم المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول، قميصه إلى أحد أطفال الملعب عقب الفوز على غينيا وديا بثلاثية مقابل هدف.