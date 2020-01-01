"السكري والاكتئاب".. أمراض يتنبأ بها فيس بوك للمستخدمين

كشف باحثون أمريكون في دراسة حديثة، عن أن موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك" يمكنهم من التنبؤ بـ21 مرضًا بينهم السكري والاكتئاب.

وقالت الدراسة، إن تحديثات حالة فيسبوك "Status" تبنألت بمرض السكري، وأمراض القلق والاكتئاب والذهان لبعض المستخدمين من خلال منشوارتهم، حيث تنعكس شخصية المستخدمين وحالتهم العقلية وسلوكياتهم الصحية على المنشورات اليومية الخاصة بهم، وفقا لـ"سكاي نيوز" نقلا عن موقع "سي إن إن" الأمريكي.

ونظر الباحثون في تحديثات 949،530 "Status" لـ999 مستخدمًا عبر فيس بوك كانت مشاركاتهم أطول من 500 كلمة، ووجدوا أن هناك بعض الكلمات التي قد تشير أن المستخدم في أزمة مثل "مشروب"أو "سكران"، وهي دلالة على تعاطي الكحول.