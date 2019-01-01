وضعوا صورتها أمام تمثال الحرية.. امرأة تحصل على الجنسية الأمريكية في سن 103 أعوام

05:43 ص | الثلاثاء 18 يونيو 2019
إمرأة تحصل على الجنسية الأميركية بعمر 103 عام

إمرأة تحصل على الجنسية الأميركية بعمر 103 عام

كتب: كريم عثمان

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قال مفوض مقاطعة ميامي داد، جان مونتيستيم، إن أندريا جوزيف، أقسمت اليمين كمواطنة أمريكية، يوم الجمعة الماضي، قبل بضعة أشهر فقط من عيد ميلادها الـ104.

وحصلت "جوزيف" المقيمة في ولاية فلوريدا على الجنسية الأمريكية، بعد أن وصل عمرها إلى 103 أعوام، بحسب "سكاي نيوز" نقلًا عن "أسوشيتيد برس".

وهاجرت "جوزيف" من هايتي قبل 15 عاما، وأصبحت مقيمة بشكل دائم في الولايات المتحدة"، بحسب ما قال مفوض مقاطعة ميامي داد، معتبرًا أن منح الجنسية لجوزيف "يجسد الاندماج في مقاطعة ميامي داد".

واحتفالا بالمناسبة، نشرت صورة تظهر المرأة أمام نسخة طبق الأصل من تمثال الحرية.

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