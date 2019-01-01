كارثة تحتاج إلى "شرح فوري".. "هواوي" تتعرض لصفعة جديدة

يبدو أن الأزمات لا تتوقف، حيث تعرضت شركة "هواوي" لهزة جديدة بعد أن عبر مستخدمو هواتفها الذكية عن استيائهم وغضبهم من ظهور إعلانات على شاشات القفل، وفقا لـ"روسيا اليوم".

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وشاهد عدد من المستخدمين حسبما كتبوا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلانات لشركة Travel Booking.com، على الشاشة الرئيسية لهواتفهم.

وعند قفل الهاتف يتم عرض مجموعة من الصور، حيث يبدو أن صور الإعلانات أُضيفت إلى ميزة Magazine Unlock الخاصة بهواتف "هواوي"، ليبلغ العديد من مستخدمي الهاتف عن رؤية مجموعة من الصور، والتي تضمنت شعار شركة السفر Travel Booking.com، فكتب أحد المستخدمين متسائلا "لماذا يصلني إعلان على شاشة قفل الهاتف، أحتاج إلى شرح على الفور".

ولم تعلق "هواوي" أو Booking.com على هذه المشكلة، ولكن حساب "هواوي" الرسمي رد على أسئلة المستخدمين، وشرح بالتفصيل كيفية إلغاء ماحدث.

يذكر أن شركة هواوي لديها شراكة حالية مع Booking.com من خلال تطبيقها الرسمي، والذي يعد أحد التطبيقات المحملة مسبقا على أجهزة "هواوي"، قبل شحنها إلى العملاء، وتأتي الشكاوى الأخيرة في الوقت الذي اضطر فيه العملاق الصيني إلى تأخير إطلاق الهاتف الذكي: Mate X.