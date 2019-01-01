السعودية تحظر دخول "سجائر" دون أختام ضريبية

05:40 م | الإثنين 17 يونيو 2019
السعودية تمنع دخول السجائر المستوردة دون أختام ضريبية

السعودية تمنع دخول السجائر المستوردة دون أختام ضريبية

كتب: الوطن

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لجأت المملكة السعودية العربية إلى تطبيق مشروع الأختام الضريبية على المنتجات المستوردة، إذ وقررت الجمارك السعودية منع دخول السجائر المستوردة التي لا تحمل أختاما ضريبية، ويتم تفعيل القرار بداية من 23 أغسطس المقبل، وفقا للشروط المحددة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة.

ودعت الجمارك السعودية عبر حسابها على "تويتر"، الراغبين في المزيد من المعلومات أو لتقديم طلب الحصول على الأختام الضريبية الدخول عبر رابط مرفق.

وتبدأ الهيئة العامة للزكاة أولى خطوات تنفيذ الأختام الضريبية، من خلال بدء تطبيق النظام على السجائر المستوردة إلى المملكة ‏بداية من 31 مايو 2019، إذ تتيح للمستوردين طلب الحصول على الأختام الضريبية لتطبيقها على السجائر المستوردة، بحسب "روسيا اليوم".

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أنّه سيتم منع استيراد السجائر التي لا تحمل أختاما ضريبية سليمة ومفعلة خلال أغسطس 2019، وبداية من نوفمبر 2019 يُمنع بيع وتداول السجائر في المملكة التي لا تحمل أختاما ضريبية سليمة ومفعلة.

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