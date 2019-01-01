السعودية تحظر دخول "سجائر" دون أختام ضريبية

لجأت المملكة السعودية العربية إلى تطبيق مشروع الأختام الضريبية على المنتجات المستوردة، إذ وقررت الجمارك السعودية منع دخول السجائر المستوردة التي لا تحمل أختاما ضريبية، ويتم تفعيل القرار بداية من 23 أغسطس المقبل، وفقا للشروط المحددة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة.

ودعت الجمارك السعودية عبر حسابها على "تويتر"، الراغبين في المزيد من المعلومات أو لتقديم طلب الحصول على الأختام الضريبية الدخول عبر رابط مرفق.

ابتداءً من 23 أغسطس القادم ستمنع #الجمارك_السعودية استيراد السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية، وذلك وفقًا للشروط التي حددتها #الهيئة_العامة_للزكاة_والدخل.

لمزيد من المعلومات ولتقديم طلب الحصول على الأختام الضريبية يُرجى الدخول للصفحة عبر الرابط التالي:https://t.co/y7OhTNWocd pic.twitter.com/jp3JqSmun4 — الجمارك السعودية (@SaudiCustoms) ١٦ يونيو ٢٠١٩

وتبدأ الهيئة العامة للزكاة أولى خطوات تنفيذ الأختام الضريبية، من خلال بدء تطبيق النظام على السجائر المستوردة إلى المملكة ‏بداية من 31 مايو 2019، إذ تتيح للمستوردين طلب الحصول على الأختام الضريبية لتطبيقها على السجائر المستوردة، بحسب "روسيا اليوم".

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أنّه سيتم منع استيراد السجائر التي لا تحمل أختاما ضريبية سليمة ومفعلة خلال أغسطس 2019، وبداية من نوفمبر 2019 يُمنع بيع وتداول السجائر في المملكة التي لا تحمل أختاما ضريبية سليمة ومفعلة.