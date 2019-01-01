"انستجرام" يختبر ميزة جديدة تحمي الحسابات من الاختراق

02:38 م | الإثنين 17 يونيو 2019
انستجرام

انستجرام

كتب: منى السعيد

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ميزة جديدة لخاصية "story" في انستجرام

يعمل "إنستجرام" على تقديم طرق أسهل لاسترداد الحسابات التي يتم اختراقها، وتجعل من الصعب على "الهاكر" سرقة حسابك.

ويعتمد استرداد حسابك المخترق على موقع "إنستجرام" حاليًا على إبلاغ فريق الدعم الفني، كما قد يُطلب منك كتابة بريدك الإلكتروني أو ملئ نموذج الدعم الفني، التي تتطلب الكشف عن بيانات شخصية مثل رقم الهاتف، والحصول على رمز مكون من 6 أرقام تقوم بكتابتها لاسترداد الحساب، وفقا لموقع Engadget الأمريكي.

أما الميزة التي يعمل عليها القائمون على "انستجرام" حاليا فهي تتضمن استرداد حسابك حتى إذا قام المتطفلون بتغير اسم المستخدم، أو حتى بيانات المستخدم، لهذا يضع موقع التواصل الشهير شرطًا يتضمن عدم القدرة على تغير اسم المستخدم لفترة زمنية محددة، سواء كان التغير اختراق أو تغيير شخصي.

وحتى الآن لا يعرف على وجه التحديد متى سيتم طرح تلك الخاصية على تطبيقات "انستجرام" لمستخدمي نظام الأندرويد أو iOS؟

وجاءت هذه الخطوة بعد الانتقادات التي وجهت لموقع الصور الشهير خاصة مع الموجات المتزايدة من محاولات سرقة الحسابات المتكررة، ولكن يأمل "انستجرام" أن تتميز تلك الطريقة بسهولة استعادة الحساب بالكامل داخل التطبيق بدلا من الاعتماد على فريق الدعم الفني.

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