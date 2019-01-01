"المرة دي حاجة تانية".. تركي آل شيخ يستعد لتجربة جديدة في ملاعب أوروبا

11:16 ص | الإثنين 17 يونيو 2019
تركي آل شيخ

تركي آل شيخ

كتب: منة الصياد

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نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل شيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، صورة جديدة لـ محمد جمال العاصي، معلقًا عليها: "العاصي بيجهز لفرقة أوروبا.. العاصي مكتوب له كل صيف موال.. لكن المرة دي حاجة تانية".

ليكشف بذلك استعداده لتجهيز فريق أوروبي جديد، بالتنفيذ مع محمد جمال العاصي، حيث أنه كان قد صرح سابقًا بعزمه على خوض تجربة جديدة في مكان آخر، متمنيًا التوفيق لنادي بيراميدز.

وكان "العاصي" شغل منصب المدير التنفيذي لنادي "بيراميدز" في الفترة السابقة، ووجه له "تركي" تعليقًا خلال حسابه الشخصي على "فيس بوك" قائلًا: "المرة دي في 15 يوم".

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