مروان محسن "الأفضل في مصر" ينصف مدربه ويواصل التألق مع المنتخب

"مروان محسن أفضل مهاجم في مصر، تابعته في كأس العالم وقدم مستويات رائعة" تصريح أطلقه المكسيكي خافيير أجيري في شهر نوفمبر الماضي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير، ليثير الكثير من الضجة، خاصةً أنه جاء في توقيت لا يلعب فيه مروان بشكل أساسي مع الأهلي، كما أنه لم يقدم بصمة مع المنتخب في مونديال روسيا 2018، وتعرض لغضب كبير من جمهور المنتخب.

مهاجم الأهلي "المغضوب عليه" من الجماهير، والذي نال رضا مدرب المنتخب الوطني، لم يخذله في المباريات التي اعتمد عليه فيها، ولم تذهب ثقته التي وضعها فيه بضمه لقائمة المنتخب على الرغم من جلوسه على دكة الاحتياطي في الأهلي، هباء أدراج الرياح.

مروان الذي "يستحق اللعب في أوروبا" وفق رؤية المدرب المكسيكي، كان المهاجم الأساسي في تشكيلته منذ بداية مهمته الرسمية مع منتخب الفراعنة في شهر سبتمبر الماضي، ليتألق مروان مع المنتخب كما لم يتألق من قبل.

وافتتح مروان التسجيل في أولى مباريات أجيري رفقة منتخب مصر أمام النيجر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بنصف دستة أهداف، كما سجل أمام منتخب إي سواتيني في المباراة التي انتهت بهدفين نظيفين للفراعنة.

المهاجم الذي كانت آخر أهدافه مع المنتخب في شهر يناير 2017، واصل التألق تحت قيادة خافيير أجيري في المباراة الاستعدادية الأخيرة قبل انطلاق مباريات "كان 2019" على أرض مصر، حيث سجل هدفًا صاروخيًا مهد فوز الفراعنة على غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.