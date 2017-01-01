مروان محسن "الأفضل في مصر" ينصف مدربه ويواصل التألق مع المنتخب

12:36 ص | الإثنين 17 يونيو 2019
مروان محسن "الأفضل في مصر" ينصف مدربه ويواصل التألق مع المنتخب

مروان محسن "الأفضل في مصر" ينصف مدربه ويواصل التألق مع المنتخب

كتب: عبدالرحمن قناوي

أخبار متعلقة

عاجل| مروان محسن يحرز الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى غينيا بصاروخية

عاجل| مروان محسن يحرز الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى غينيا بصاروخية

مروان محسن يقود هجوم مصر أمام غينيا| النني أساسيًا ومحمد صلاح على دكة البدلاء

مروان محسن يقود هجوم مصر أمام غينيا| النني أساسيًا ومحمد صلاح على دكة البدلاء

الأهلي يعلن تعافي مروان محسن من إصابة «رشح الركبة»

الأهلي يعلن تعافي مروان محسن من إصابة «رشح الركبة»

مروان محسن أجويرو والشناوي جو هارت.. ريمونتادا الأهلي على طريقة السوشيال ميديا

مروان محسن أجويرو والشناوي جو هارت.. ريمونتادا الأهلي على طريقة السوشيال ميديا

"مروان محسن أفضل مهاجم في مصر، تابعته في كأس العالم وقدم مستويات رائعة" تصريح أطلقه المكسيكي خافيير أجيري في شهر نوفمبر الماضي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير، ليثير الكثير من الضجة، خاصةً أنه جاء في توقيت لا يلعب فيه مروان بشكل أساسي مع الأهلي، كما أنه لم يقدم بصمة مع المنتخب في مونديال روسيا 2018، وتعرض لغضب كبير من جمهور المنتخب.

مهاجم الأهلي "المغضوب عليه" من الجماهير، والذي نال رضا مدرب المنتخب الوطني، لم يخذله في المباريات التي اعتمد عليه فيها، ولم تذهب ثقته التي وضعها فيه بضمه لقائمة المنتخب على الرغم من جلوسه على دكة الاحتياطي في الأهلي، هباء أدراج الرياح.

مروان الذي "يستحق اللعب في أوروبا" وفق رؤية المدرب المكسيكي، كان المهاجم الأساسي في تشكيلته منذ بداية مهمته الرسمية مع منتخب الفراعنة في شهر سبتمبر الماضي، ليتألق مروان مع المنتخب كما لم يتألق من قبل.

وافتتح مروان التسجيل في أولى مباريات أجيري رفقة منتخب مصر أمام النيجر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بنصف دستة أهداف، كما سجل أمام منتخب إي سواتيني في المباراة التي انتهت بهدفين نظيفين للفراعنة.

المهاجم الذي كانت آخر أهدافه مع المنتخب في شهر يناير 2017، واصل التألق تحت قيادة خافيير أجيري في المباراة الاستعدادية الأخيرة قبل انطلاق مباريات "كان 2019" على أرض مصر، حيث سجل هدفًا صاروخيًا مهد فوز الفراعنة على غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

تكييف يدوى بدون تكلفة حيلة «ماهر» لمواجهة الحر

تكييف يدوى بدون تكلفة حيلة «ماهر» لمواجهة الحر

درجات الحرارة المرتفعة والصهد الشديد والرطوبة العالية، بالإضافة إلى أسعار أجهزة التكييف الباهظة، دفعت بعض المصريين إلى الابتكار والتفكير خارج الصندوق
بالفيديو| مصري ينادي على ماني في تدريبات السنغال: "باصي لصلاح يالا"

بالفيديو| مصري ينادي على ماني في تدريبات السنغال: "باصي لصلاح يالا"

شاب مصري يوجه رسالة إلى ساديو ماني، لاعب ليفربول ونجم منتخب السنغال، يحثه خلالها على ضرورة تمرير الكرة إلى محمد صلاح
السعودية تسمح للسجين بالخروج 24 ساعة كل شهر للاختلاء بزوجته

السعودية تسمح للسجين بالخروج 24 ساعة كل شهر للاختلاء بزوجته

كشف مدير عام السجون السعودي محمد الأسمري، عن بند جديد للخلوة الشرعية، وهو يسمح للسجين بالخروج لمدة 24 ساعة كل شهر لقضاء الخلوة الشرعية
بدأت بـ"زيارة الرئيس ومكالمة زوجته".. 5 لقطات في عيد ميلاد صلاح الـ27

بدأت بـ"زيارة الرئيس ومكالمة زوجته".. 5 لقطات في عيد ميلاد صلاح الـ27

5 أحداث مهمة وقعت اليوم في عيد ميلاد محمد صلاح الـ27، الذي يتواجد حاليًا في معسكر منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
بينها القهوة والسهر.. عادات تتسبب في الإصابة بالسرطان

بينها القهوة والسهر.. عادات تتسبب في الإصابة بالسرطان

كشفت دراسة حديثة أن اتباع بعض العادات الخاطئة بتسبب في الإصابة بالسرطان.