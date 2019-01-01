بالصور| صلاح يمنح قميصه إلى أحد أطفال ملعب مباراة مصر وغينيا

11:55 م | الأحد 16 يونيو 2019
الطفل يجري فرحا بقميص محمد صلاح

الطفل يجري فرحا بقميص محمد صلاح

كتب: مؤمن مصطفى

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منح النجم المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول، قميصه إلى أحد أطفال الملعب عقب الفوز على غينيا وديا بثلاثية مقابل هدف.

وأظهرت الكاميرات محاولات إغاظة الطفل لزملائه من أطفال الملعب عقب حصوله على قميص صلاح.

وحقق المنتخب الوطني فوزه في ثاني المواجهات الودية بثلاثية مقابل هدف خلال مواجهة غينيا، وذلك ضمن استعدادات الفراعنة لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في القاهرة خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبل .

وكان المنتخب قد فاز في المواجهة الأولى أمام تنزانيا بهدف نظيف خلال المواجهة الأولى، والتي شهدت غياب صلاح.

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