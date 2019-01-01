وفاة فتاة حسناء بسبب "مجفف الشعر" أثناء استحمامها

ليليا نيفيكوفا
تعرضت فتاة إلى حادث مأساوي، في موسكو الأسبوع الماضي، وذلك بعد تعرضها للصعق الكهربائي بينما كانت تستخدم مجفف الشعر أثناء استحمامها.
ونقلت "سكاي نيوز" عن وسائل إعلام روسية قولها، إنه تم العثور على جثة ليليا نيفيكوفا البالغة من العمر 26 عاما، من قبل أحد جيرانها الذين تفقدوا منزلها بعد تلقيهم لمكالمة من والدها.
وحاول والد الشابة التواصل مع جيرانها لشعوره بالقلق، بعد أن فشل في الوصول إليها عبر الهاتف.
وبحسب التحقيقات الأولية للشرطة، فإن هناك آثارا للصعق الكهربائي على جثة ليليا، مرجحة غياب أي شبهة جنائية.
واشتهرت ليليا باسمها liay5 في مواقع "البوكر" عبر الإنترنت، كما أنها تتمتع بشعبية على إنستغرام، إذ يتابع حسابها أكثر من 17 ألف شخص.
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