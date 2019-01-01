الحر يقتل 49 شخصا في الهند

11:03 م | الأحد 16 يونيو 2019
الحر يقتل 49 شخصا في الهند

الحر يقتل 49 شخصا في الهند

كتب: وكالات

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تشهد الهند موجة حارة جدًا منذ أيام، تسببت في وفاة 49 شخصًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة فقط.

وقال المسؤول في الصحة العامة، فيجاي قمر، إن 49 شخصا توفوا في 3 أقاليم، مضيفا: "حدث تطور مفاجىء بعد ظهر السبت.. نقل مصابون بضربات شمس إلى المستشفيات، وتوفي معظمهم مساء السبت، والبعض الآخر صباح الأحد"، وفقًا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز" العربية.

وتابع "قمر" أن هناك 40 شخصًا آخرون في المستشفيات، لافتا إلى أن معظم الضحايا تفوق أعمارهم الخمسين عاما، وقد نقلوا إلى المستشفى في شبه غيبوبة ويعانون من  ارتفاع كبير في حرارة أجسامهم والإسهال والتقيؤ.

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