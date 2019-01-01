اكتشاف طريقة لتحويل كل فصائل الدم إلى "الفصيلة O"

10:48 م | الأحد 16 يونيو 2019
نقل الدم

نقل الدم

كتب: أحمد زكريا

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اكتشف العلماء طريقة لتجميع جديدة فصائل الدم الموجودة في جسم الإنسان، مما وجعلها فصيلة الدم O، ما يساعد في علاج الآلاف من الأفراد.

ووفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، اكتشف العلماء في كولومبيا انه يمكن تجميع تلك الفصائل عن طريق الميكروبات الموجودة في الامعاء البشرية، ويرجع اختيار الفصيلة O، نظرًا لأنها الفصيلة الوحيدة التي لا تحتوي علي سكريات علي عكس الفصائل الاخري وهو السبب الذي يجعلها هي الفصيلة الوحيدة التي يمكن ان يتسقبلها اي فرد ايا كانت نوع الفصيلة الخاصة به .

ويرجع اكتشاف العلماء لوجود انزيمات تقوم بنزع السكريات الموجودة في الخلايا الخاصة بالفصائل  A&B&AB، وبالتالي يتحول الدم إلى الفصيلة O.

ووجدوا ان تلك الانزيمات تتوافر بكثرة في الامعاء وبالتالي قاموا بالعمل علي عزل تلك الانزيمات وحفظها لاستخدامها لتجريد الدم من السكريات ، واوضح العلماء ان هذا الاكتشاف سوف يساعد علي توسيع عمليات الانقاذ نظرا لانها يقضي منع الافراد من الحصول علي الدم بسبب ندرة فصائلهم وهو سبب يؤدي الي موت الالاف من الافراد كل عام .

يعمل العلماء في الوقت الحالي علي اختبار تلك العملية وفي حالة عدم اكتشاف اي اثار جانبية لها سوف يتم تطبيقها علي الافراد ونشرها حول العالم للاستفادة من هذا البحث العلمي تطبيقيا .

تم التوصل لهذا البحث منذ أغسطس العام الماضي ولكن لم تنشر نتائج تلك الابحاث، إلا الايام السابقة في ورقة بحثية نشرت في مجلة  nature microbiology.

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