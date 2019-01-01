تخطى أحمد علي والنني.. صلاح "كابتن" المنتخب لأول مرة

10:50 م | الأحد 16 يونيو 2019
تخطى أحمد علي والنني.. صلاح "كابتن" المنتخب لأول مرة

تخطى أحمد علي والنني.. صلاح "كابتن" المنتخب لأول مرة

كتب: عبدالرحمن قناوي

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فور نزوله إلى أرض الملعب خلال مباراة منتخبي مصر وغينيا، البروفة الأخيرة للمنتخب قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا، بديلًا لوليد سليمان، في الدقيقة 62 من أحداث المباراة ارتدى شارة "الكابتن" مستلمًا إياها من وليد سليمان.

مباراة غينيا تعد أول مباراة يرتدي فيها صلاح، المتوج مؤخرًا ببطولة دوري أبطال  أوروبا رفقة ليفربول الإنجليزي، شارة قيادة المنتخب المصري الأول لكرة القدم، وذلك على الرغم من تواجد لاعبين أقدم منه ويسبقونه في ترتيب قادة الفراعنة بأمم أفريقيا، الذي وضعه المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب.

ويأتي ترتيب صلاح في "كباتن" المنتخب سادسًا بعد كلٍ من، أحمد المحمدي ووليد سليمان وعبدالله السعيد وأحمد علي ومحمد النني، وفقًا لما أعلنه جهاز المنتخب المصري منذ أيام.

وخلال المباراة التي يرتدي فيها صلاح شارة القيادة، يتواجد في الملعب كل من أحمد علي الذي نزل الملعب في نفس لحظة نزول نجم ليفربول، ومحمد النني الذي يخوض اللقاء منذ بدايته.

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