غدا.. الأرض على موعد مع "قمر الفراولة"

قمر الفراولة
تشهد الأرض غدًا الإثنين 17 يونيو، ظاهرة "قمر الفروالة".
ووفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم، سيكون القمر على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، مما يؤدي إلى اكتمال القمر.
وكان أوائل قبائل الأمريكيين الأصليين، يطلقون على هذا البدر اسم "قمر الفراولة الكامل"، لأنه يشير إلى موسم نضج ثمار الفراولة في السنة وموعد قطافها.
ويحمل هذا البدر أيضا أسماء أخرى تشمل "قمر الزهرة الكامل" و"قمر العسل الكامل".
وللحصول على أفضل فرصة لرؤية قمر الفراولة الكامل، ينصح بالتوجه إلى المناطق التي يقل فيها التلوث الضوئي، حيث سيبدو القمر أكثر إشراقا في سماء الليل.
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