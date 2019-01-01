وديات مصر قبل أمم أفريقيا 2019.. "حكم واحد" أمام تنزانيا وغينيا

اختار الاتحاد المصري لكرة القدم، مواجهة منتخبي تنزانيا وغينيا، وديًا استعدادًا لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019، التي ستنطلق في مصر يوم 21 يونيو الجاري.

انتهت المباراة الأولى التي أقيمت الخميس الماضي بفوز الفراعنة بهدف نظيق أمام تنزانيا، سجله قائد المنتخب الوطني أحمد المحمدي من رأسية.

وقاد مباراة تنزانيا تحكيميًا الدولي المصري محمد عادل، الذي أثار الجدل، عقب المباراة بسبب مطالبة أحمد المحمدي بركلة جزاء للمنتخب، في نهاية الشوط الأول.

وجاءت مطالبة المحمدي باحتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب الوطني بعد تسديدته التي أبعدها لاعب تنزانيا من على خط المرمى.

وعلى الرغم من ذلك، اختارت لجنة الحكام المصرية، الحكم محمد عادل لقيادة المباراة الثانية التي تُقام حاليًا أمام غينيا، في آخر بروفة للمنتخب الوطني قبل خوض مباراة الافتتاح في البطولة الأفريقية يوم الجمعة المقبل.

وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق، أنه سيدير مباراة مصر وغينيا محمد معروف ويعاونه أحمد توفيق وعبد الفتاح الصناديدي.

وربما اضطرت اللجنة إلى تعيين عادل رغم أنه أدار ودية منتخب مصر وتنزانيا، نظرًا لانشغال الحكام الدوليين، حيث يتواجد محمد معروف وأحمد الغندور في تونس، ويشارك إبراهيم نور الدين وأمين عمر وجهاد جريشة، بجانب خضوع محمود البنا لاختبارات الجري.