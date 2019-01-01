أرخص سيارة فيراري في العالم.. بـ4000 جنيه فقط

سيكون عشاق السيارات، وخاصة "الفيراري"، على موعد مع مزاد علني، لبيع أرخص سيارة فيراري في العالم، حيث سيبلغ سعرها 245 دولار تقريبًا، أي ما يعادل حوالي 4 آلاف جنيه مصري.

ووفقًا لما قالته صحيفة "ذا صن"، سيكون المزاد الأسبوع المقبل، خلال مزاد علني في الصين.

وسيكون المزاد على السيارة الإيطالية المستعملة من طراز فيراري 599، وجاء القرار ببيعها بهذا السعر تنفيذا لطلب من محكمة الشعب الثالثة في مدينة دونغوان في جنوب الصين.

وكشفت الصحيفة أن السبب وراء سعرها الزهيد، لأن الشرطة صادرتها بعد تورطها في حادث سير، وتبين أنها غير مؤمن عليها لدى شركة تأمين ولا تحمل أي أوراق ولا توجد أي بيانات أو معلومات بشأنها.

كما أن السيارة لم تكن مسجلة في نظام ترخيص السيارات، وبالتالي فإن المحكمة تعتقد أنها لا تصلح إلا لأن تكون قطع غيار.