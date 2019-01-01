تسبب خطأ فني في إحراج كبير لأحد الأحزاب السياسية في باكستان، بعدما فعّل أحد أفراد فريق وزير باكستاني محلي خاصية فلتر القطة أثناء بث مباشر له على موقع "فيسبوك" خلال مؤتمر صحفي، ليظهر الوزير بأذني وشارب قطة، ما أثار موجة من السخرية على الإنترنت.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في باكستان، صورًا تُظهر شوكت يوسفزاي، وزير الإعلام في إقليم خيبر بختونخوا، وزملائه من المسؤولين، وعلى وجوههم ورؤوسهم مؤثرات تظهرهم كالقطط.

وذكر بيان صحفي صدر عن فريق التواصل الاجتماعي لـ"حركة الإنصاف" الباكستانية أن الحادث حصل بسبب "خطأ بشري"، وفقًا لما قاله موقع "روسيا اليوم".

وأضاف: "تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع مثل هذه الحوادث مستقبلا".