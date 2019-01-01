الجلطات الدماغية.. أضرار تناول القهوة يوميا

"رائحتها النفاذة ومذاقها المتيمز".. أسباب جعلت للقهوة عشاقها حول العالم، ومنهم من لايستطيع استكمال اليوم دونها بحيث تحول الأمر إلى إدمان، وحذر أطباء من التأثير السلبي للقهوة، حيث تتسبب في الإصابة بالجلطة الدماغية.

وقال الدكتور سيرجي نوراسلاموف أخصائي الأمراض النفسية والإدمان، إنه هناك أكثر من 50% ممن يتناولون أكثر من كوب قهوة يوميا ، وعند اضطرارهم لتقليل منها، تظهر لديهم أعراض متلازمة الانسحاب ، مثل التهيج والعدوانية والصداع، ما يجعل إدمان القهوة مشابها لإدمان النيكوتين، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وأوضح "سرجي"، أن الإكثار من القهوة ينهك الجسم، لأنها تنشط إنتاج هرمون الإندورفين، كما تتسبب في الإصابة بالجلطة الدماغية.

وتحتوي القهوة على نسبة عالية من الكافيين، الذي يؤثرعلى ضغط الدم، ما قد يتسبب في مشكلات بالأوعية الدموية.