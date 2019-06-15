"راشق في كل مناسبة".. علاء مبارك ينشر فيديو من بطولة أمم أفريقيا 2006

نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مقطع فيديو من المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2006.

ويظهر الفيديو ركلات الجزاء الترجيحية، التي حسمت لقب البطولة لصالح المنتخب المصري على حساب نظيره كوت ديفوار، إلى جانب تكريم اللاعبين بالميداليات الذهبية.

وقال علاء مبارك تعليقًا على الفيديو: "ذكريات جميلة وإن شاء الله نحتفل بالفوز".

ذكريات جميلة وان شاء الله نحتفل بالفوز pic.twitter.com/AW3HfqDU52 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) June 15, 2019

جاء ذلك بعد يوم من نشره فيديو لوالده الرئيس الأسبق من البطولة ذاتها، ويظهر في الفيديو الرئيس الأسبق خلال تسليم الميداليات الذهبية وكأس البطولة للاعبي المنتخب الوطني آنذاك، ومدربهم حسن شحاته، الذي توج بـ3 بطولات إفريقية على التوالي 2006 و2008 و2010.

وتوجت مصر عام 2006 ببطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على ساحل العاج في المباراة النهائية بالقاهرة بركلات الترجيح، ليصبح المنتخب المصر الأكثر تتويجا باللقب.

مقطع الفيديو الذي بلغت مدته دقيقتين و16 ثانية، نال إعجاب عدد كبير من متابعي علاء مبارك على "تويتر"، حيث شاركه 457 مستخدم، وأعجب به أكثر من 5 آلاف متابع.

وتستعد مصر لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019، التي تنطلق في 21 يونيو الجاري، في عدد من محافظات الجمهورية، ويأمل المنتخب الوطني التتويج باللقب السادس في تاريخه، بعدما فشل في تحقيقه عام 2017، حينما لعب المباراة النهائية أمام الكاميرون.